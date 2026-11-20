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İstanbul
İstanbul’da etkili olan lodos ve fırtınalı hava, Üsküdar Sahili’nde ilginç görüntülere sahne oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf ve video çektirmek isteyen onlarca kişi, dalgaların oluşturduğu su sıçramalarına rağmen sahilden ayrılmadı. Islanmayı göze alan vatandaşlar, üzerlerine gelen dalgalar eşliğinde fotoğraf ve video çektirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.