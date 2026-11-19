Gaziantep’te elinde pompalı tüfekle sokağa inen kadın dehşet saçtı! Havaya ateş açtı, polis güçlükle ikna etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartıştı. Öfkeli kadın, tartışmanın ardından arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı, sonrasında ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı. Heyecan dolu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.