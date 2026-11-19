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İstanbul
Muhalefette yer alan belediye başkanlarının parti değişikliği devam ediyor. Peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından bugün Ankara'da yapılacak olan AK Parti toplantısına çevrildi.
İşte AK Parti'ye katılması beklenen belediyeler;
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Temmuz 2025'te belediye başkan vekilliği görevine seçilen Büşra Özdemir, CHP üyeliğinden istifa etti.
Özdemir'in bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla partiye geçmesi ve rozet takması bekleniyor.
Yeni Parti'den 7 Kasım'da ayrılan Yüceer'in de AK Parti'ye katılabileceği iddia edildi. Yüceer'in istifasında kurultay delegesi yapılmamasının etkili olduğu öne sürüldü.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye geçen belediye sayısı 112'ye ulaştı.