Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP'den istifa etti. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Özdemir'in istifasının parti içi üyelik sistemine düştüğünü belirterek, istifa öncesinde il başkanlığıyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Özdemir'in istifa kararının ardından, AK Parti'ye katılacağına yönelik kulis bilgileri yeniden gündem oldu.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Büşra Özdemir’in, 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

Katılımın gerçekleşmesi halinde Özdemir’e parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı öngörülüyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN SİYASİ KARİYERİ

Özdemir, siyasi kariyerine 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başladı. Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan gizli oylamada CHP grubunun önerisi ile tek aday olarak yapılan seçimde Büşra Özdemir, ilk turda 75 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi.