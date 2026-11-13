Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek mi? COP31'de gündem olan kare: Siyasi kulisler yeniden hareketlendi

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İstanbul
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, COP31 paylaşımı oldukça dikkat çekti.
Özdemir'in Instagram'da paylaştığı fotoğraflar arasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la tokalaştığı kareyi ilk sıraya koyması siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi.
Fotoğrafta, 7 Ekim'de AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer aldığı görüldü.
Öte yandan yaklaşık 20 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Özdemir, 11 Kasım'da iddialara ilişkin soruya, "Yazılanlar ve konuşulanlar hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını vermişti.