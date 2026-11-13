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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 16:34

Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek mi? COP31'de gündem olan kare: Siyasi kulisler yeniden hareketlendi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları yeniden gündemde. Özdemir'in COP31'de Bakan Murat Kurum'la selamlaştığı ve AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek mi? COP31'de gündem olan kare: Siyasi kulisler yeniden hareketlendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 16:34

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in 'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, COP31 paylaşımı oldukça dikkat çekti.

KULİSLER YENİDEN HAREKETLENDİ

Özdemir'in Instagram'da paylaştığı fotoğraflar arasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'la tokalaştığı kareyi ilk sıraya koyması siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi.

Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek mi? COP31'de gündem olan kare: Siyasi kulisler yeniden hareketlendi

Fotoğrafta, 7 Ekim'de AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın da yer aldığı görüldü.

Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek mi? COP31'de gündem olan kare: Siyasi kulisler yeniden hareketlendi

AK PARTİ İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ

Öte yandan yaklaşık 20 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Özdemir, 11 Kasım'da iddialara ilişkin soruya, "Yazılanlar ve konuşulanlar hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını vermişti.

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#murat kurum
#AK Parti
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#Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
#Politika
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