Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında dünya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın zirve boyunca gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bir paylaşım yaptı.

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HABERİN ÖZETİ COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında dünya liderleriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmeler arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da yer aldı. Erdoğan, Afrika ve Asya'dan birçok ülkenin lideriyle de diplomatik temaslarda bulundu. Listede Sudan, Libya, Bangladeş, Türkmenistan, Çin, Ermenistan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan, Kongo ve Irak temsilcileri de bulunuyor.

DÜNYA LİDERLERİYLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Erdoğan, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Erdoğan ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de ikili temaslarda bulundu.

AFRİKA'DAN ASYA'YA GENİŞ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng de yer aldı.

Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile de görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bećirovi

Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Željko Komšić

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan

https://x.com/burhanduran/status/2121214538628370452