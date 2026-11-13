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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:36

COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu 21 isimle ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Editor
 Baran Aksoy
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COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:36

Cumhurbaşkanı , 'da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı () kapsamında dünya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın zirve boyunca gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bir paylaşım yaptı.

HABERİN ÖZETİ

COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında dünya liderleriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmeler arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da yer aldı.
Erdoğan, Afrika ve Asya'dan birçok ülkenin lideriyle de diplomatik temaslarda bulundu.
Listede Sudan, Libya, Bangladeş, Türkmenistan, Çin, Ermenistan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan, Kongo ve Irak temsilcileri de bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme

DÜNYA LİDERLERİYLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Erdoğan, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri , İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme

Erdoğan ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de ikili temaslarda bulundu.

COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme

AFRİKA'DAN ASYA'YA GENİŞ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng de yer aldı.

COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme

Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile de görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER...

  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
  • Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud
  • Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali
  • Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
  • Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman
  • Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov
  • Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng
  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  • Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bećirovi
  • Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Željko Komšić
  • Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
  • Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan
  • Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe
  • Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi
  • Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
  • Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso
  • Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi
  • Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan

https://x.com/burhanduran/status/2121214538628370452

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#antonio guterres
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#Cop31
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