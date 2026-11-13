COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu 21 isimle ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında dünya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın zirve boyunca gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bir paylaşım yaptı.
HABERİN ÖZETİ
COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi maratonu: 21 isimle kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında dünya liderleriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmeler arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da yer aldı.
Erdoğan, Afrika ve Asya'dan birçok ülkenin lideriyle de diplomatik temaslarda bulundu.
Listede Sudan, Libya, Bangladeş, Türkmenistan, Çin, Ermenistan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan, Kongo ve Irak temsilcileri de bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Erdoğan, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
Erdoğan ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de ikili temaslarda bulundu.
AFRİKA'DAN ASYA'YA GENİŞ DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng de yer aldı.
Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile de görüştü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER...
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bećirovi
Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Željko Komšić
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan
Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso