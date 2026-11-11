Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşuyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, COP31'in ev sahipliğini Antalya'nın yaptığını belirtti. Konuşmanın Liderler Zirvesi Açılış Programı kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak COP Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. COP31'i gerek çalışma ve etkinlik alanları, gerekse kapsam ve içerik bakımından Anadolu'nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarladık. Mavi ve yeşil bölgedeki salonlara tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin, kültür mirasımızın, eşsiz güzelliklerinin, tabiat varlıklarımızın isimlerini verdik.

Barış Adası'ndan sıfır atık köylerine, sergi ve panellerden açık hava etkinliklerine, söyleşilerden film gösterileri, uygulama atölyeleri ve canlı performanslara kadar konferansın en verimli şekilde geçmesi için özel bir gayret gösterdik. Düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarını bütüncül bir biçimde uygulayarak COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Dünya ortak evimiz temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasının ödüllerini de inşallah 14 Kasım'da takdim edeceğiz. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz Biz COP31'e emek veren tüm kurumlarımızı katkı sunan herkesi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyor.

Küresel ısınmadan, biyolojik çeşitliliğin yok olmasına, doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine, ekolojik tahribattan ani ve yıkıcı iklim hadiselerine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz. Yanan bir ormanın, kuruyan bir ırmağın, kirlenen bir denizin kesilen bir ağacın, gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

"YA ŞİKAYET EDECEĞİZ, YA DA SARILIP HAREKETE GEÇECEĞİZ"

31 yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk COP toplantımızdan bu yana önemli bir mesafe katettik. Aldığımız sayısız karar bugün iklim değişikliğiyle mücadele fikrini tüm insanlığın gündemine dahil etti. Fikri zemindeki bu başarı uygulama noktasında maalesef aynı neticeyi veremedi. Oysa Paris anlaşmasında belirlenen hedeflere ulaşmadığımız her dakika karşı karşıya olduğumuz risk ve maliyetler artıyor. Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz.

Son dakika haberinin detayları gelecek...