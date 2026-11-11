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 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
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saat ikonu 13:14
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GÜNCELLEME:
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COP31'de dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece onu karşılamadı

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Her lideri bizzat kendisi karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir ismi karşılamadı. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 13:24

'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı () kapsamında Liderler Zirvesi başladı. 

HABERİN ÖZETİ

COP31'de dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece onu karşılamadı

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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi başladı.
Zirveye 6 kıtadan 95 ülkeyi temsilen 102 lider katıldı.
Zirvede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan liderleri birlikte karşıladı.
Hristodulidis'in gelişi sırasında Erdoğan'ın karşılama noktasında bulunmadığı görüldü.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipliğindeki zirveye, 6 kıtadan 95 ülkeyi temsilen 102 lider katıldı.

COP31'de dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece onu karşılamadı

ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Antalya EXPO Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi dikkat çekti.

COP31'de dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece onu karşılamadı

ERDOĞAN TEK ONU KARŞILAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan liderleri birlikte karşıladı. Ancak Hristodulidis'in Antalya EXPO Merkezi'ne geldiği sırada Erdoğan'ın karşılama noktasında bulunmadığı görüldü.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Nikos Hristodulidis
#Cop31
#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
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