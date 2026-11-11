COP31'de dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece onu karşılamadı

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İstanbul
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye, 6 kıtadan 95 ülkeyi temsilen 102 lider katıldı.
Antalya EXPO Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan liderleri birlikte karşıladı. Ancak Hristodulidis'in Antalya EXPO Merkezi'ne geldiği sırada Erdoğan'ın karşılama noktasında bulunmadığı görüldü.