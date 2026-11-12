Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen "COP31 İş Forumu"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim kriziyle mücadelede gelişmiş ülkeler daha fazla sorumluluk üstlenmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen "COP31 İş Forumu"nda iklim kriziyle mücadele, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıldan kısa sürede 455 bin konut ve iş yerinin inşa edildiği ifade edildi. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde güncellendiği ve gelecek 10 senede elektrik kullanımında en az yüzde 50 oranında artış planlandığı aktarıldı. Dört büyük kalkınma bankasıyla çiftçiye, ihracatçıya, KOBİ'lere ve kalkınma projelerine aktarılmak üzere toplam 5.1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığı bildirildi. Türkiye'nin Dünya Bankası'nın kredi portföyünde birinci sırada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda ise 6 yıldır zirvede olduğu belirtildi.

İklim kriziyle mücadelede gelişmiş ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan ayrıca Türkiye'nin 2053 için belirlediği sıfır emisyon hedefini hatırlatarak yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

"İKLİM KRİZİNİN BEDELİNİ EN AĞIR ÖDEYEN TOPLUMLAR GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLENMELİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hepinizin bildiği üzere iklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışla COP31'i taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesine imkan verecek bir uygulama konferansı olarak tasarladık. Liderler zirvemizin ilk gününü sıfır atık konusuna ayırdık. Zirvemizin ikinci gününde ise dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre temalarına odaklandık.

Türkiye malumunuz 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketiyle sarsılmış bir ülkedir. On bir şehrimizi etkileyen bu felakette elli üç binden fazla canımızı kaybettik. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık.

Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir.

"İŞ DÜNYASI DA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

Önümüzdeki günlerde müzakere başkan Avustralya'nın da katkılarıyla belirlediğimiz 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLARDA GEÇMİŞTE KAYNAKLARI HOYRATÇA SÖMÜRMENİN PAYI VAR"

Şurası bir gerçek ki bugün karşılaştığımız zorluklarda geçmişte çevreyi hoyratça kirletmenin, kaynakları hoyratça sömürmenin büyük payı vardır. 50 sene-100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar ekolojiyi, ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir. Böyle bir yanlışa zaten biz izin vermeyiz. İş çevrelerimizin buna müsaade etmeyeceğine inanıyorum.

"2053 HEDEFİMİZİ SIFIR EMİSYON OLARAK İLAN ETTİK"

Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiyi ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz.

2021 yılında hazırladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planımızla, kamu kurumları ve özel sektörümüzle birlikte yeşil dönüşüme yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştuk. Önceki gün bu planı 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde yeniden güncelledik. Temel hedefimiz iklim değişikliği ile mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır.

"YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARINI TEŞVİK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde nükleer güç santrallerimizin sayısını artıracağız. Her yıl on milyarlarca dolarını enerji ithalatına harcayan bir ülke olarak kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde devreye almaya odaklanıyoruz.

Elektrik kullanımının yaygınlaştırılması bir diğer önceliğimizdir. Gelecek 10 senede planımız en az yüzde 50 oranında artış sağlamaktır.

"TÜRKİYE HAYALLERİNİ HEDEFLERE, HEDEFLERİNİ GERÇEKLERE DÖNÜŞTÜRMEDE USTA BİR ÜLKEDİR"

Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Hükümetlerimiz döneminde, son 24 yılda nice başarıya imza attık, nice zorluğun üstesinden geldik, nice badireyi suhuletle atlattık. Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz.

Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor ama buna rağmen büyümeden kalkınmadan yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu son aylarda hem de çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir. Dünya Bankası'nın kredi portföyünde dünyada birinci sıradayız. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda ise 6 yıldır zirvedeyiz.

Bu sabah 4 büyük kalkınma bankasıyla toplam 5.1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandı. Bu kaynaklar inşallah çiftçimize, ihracatçımıza, KOBİ'lerimize ve ülkemizin kalkınma projelerine aktarılacak. Ancak şunu da hepimiz biliyoruz. Finansman tek başına yeterli değildir. Asıl dönüşüm sizlerin vizyonuyla sizlerin cesaretiyle iş dünyamızın yapacağı yeni yatırımlarla gerçekleşecektir. Biliyorsunuz bunu savunma sanayinde başardık.

Başka alanlarda da aynı başarıyı yakalamamız pekala mümkündür. İnşallah bizler de bu dönüşüm sürecinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Aktif sanayi politikalarımızla HIT 30 programımızla Eximbankımızla her zaman iş dünyamızın yanında olacağız."