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Politika
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ile görüştü

COP31'de diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

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Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:57

Cumhurbaşkanı , 'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin ilişkileri ele alındı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31'de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31'de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti.

COP31'de kapsamında Erdoğan, dün Başbakanı Nikol ile görüşmüştü.

Kabulde Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile de görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Komsic ile görüşmesinde, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN, AVUSTRALYA BAŞBAKANI ALBANESE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albanese'yi kabulünde Türkiye-Avustralya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü
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