Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ile görüştü

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti.
COP31'de kapsamında Erdoğan, dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.
Kabulde Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile de görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Komsic ile görüşmesinde, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albanese'yi kabulünde Türkiye-Avustralya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.