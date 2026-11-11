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Politika
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31'de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

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Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:07

Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'nin üçüncü gününde COP31 Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Bilgi Okunma süresi 4 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.
Bilgi Okunma süresi 4 saniyeye düşürüldü.

ZİRVEYE 6 KITADAN 95 ÜLKE VE 102 LİDER KATILDI

6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımıyla gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı , BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Başbakanı Nikol 'ı kabul etti.

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