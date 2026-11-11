Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'nin üçüncü gününde COP31 Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

ZİRVEYE 6 KITADAN 95 ÜLKE VE 102 LİDER KATILDI

6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımıyla gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.