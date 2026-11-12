Ticaret Bakanı Bolat'tan COP31'de TGRT Haber'e önemli açıklamalar: Zirve başarısıyla tarihe geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da COP31 Zirvesi'nde TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, zirvenin en büyük organizasyon olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Ticaret Bakanı Bolat'tan COP31'de TGRT Haber'e önemli açıklamalar: Zirve başarısıyla tarihe geçti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler'in en başarılı enstrümanı olarak nitelediği COP zirvelerinin önemini ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirvenin başarısını vurguladı. COP zirveleri, çevre, daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil enerji üretimi, fosil yakıtların azaltılması ve yeşil ekonomiye dönüşüm gibi hedeflerle Birleşmiş Milletler'in ana gündemi haline gelmiştir. Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Zirvesi, Türkiye topraklarında yapılan en büyük, en yüksek katılımlı ve liderler diplomasisi ile ülke katılımı anlamında en başarılı zirve olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tür zirvelerde Filistin ve Gazze'deki dramın sona erdirilmesi konusunda güçlü çıkışlar yaptığı belirtildi. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasından sonra ABD'nin anlaşmadan iki kere girip çıktığı ve bazı ülkelerin iştirak etmeyebildiği ifade edildi. COP31'de varılacak sonuçlar noktasında dünya devletlerinin uygulama aksiyonu almaya başlaması ve bunun için takvimler belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin sıfır karbon hedefinin 2053 olduğu, Avrupa Birliği'nin ise 2035 hedefinin olduğunu ancak bu hedefleri geciktirmeye başladığı belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat şunları söyledi:

Birleşmiş Milletler'in şu anda en başarılı olduğu ve elindeki en güçlü enstrüman COP zirveleri. Yani çevre, daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil, daha temiz. enerji üretimi, fosil yakıtların azaltılması ve üretim, yatırımlar ve ticaretin de yeşil ekonomiye uygun bir şekilde dönüşümünün sağlanması, bu atıklardan kurtulma sıfır atık programı gibi hedefler 2016 Paris İklim Antlaşması ile Birleşmiş Milletler'in ana gündemi ve ana faaliyeti oldu. Malum gerek bölgemizde gerekse dünyanın başka taraflarında savaşları engellemede Birleşmiş Milletler maalesef etkili olamadı. COP zirveleri de inanılmaz bir her yıl gelişim gösterdi. Bu yıl hani derler ya zirvelerin zirvesi bir COP yaşanıyor.

ZİRVE BAŞARISIYLA TARİHE GEÇTİ

NATO zirvesi çok başarılı, Antalya Diplomasi Forumu çok başarılı. Bu yıl Dünya Parlamenterler Zirvesi yapıldı. Daha iki hafta önce Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi yapıldı. Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı, İSEDAK Bakanlar Zirvesi vardı. Ve COP31 zannediyorum Türkiye topraklarında bizim yaptığımız en büyük ve en yüksek katılımlı ve liderler diplomasisi anlamında ve ülke katılımı anlamında en büyük ve de çok başarılı bir zirve olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tür zirvelerde Gazze konusunda Filistin ve Gazze'deki dramın sona erdirilmesi konusunda her zaman güçlü çıkışlar yapmıştır. 2016'da Paris İklimatlaşması BM çatısı altında onaylandıktan sonra mesela ABD bir gir çık yaptı iki kere. Bazı ülkeler buna iştirak etmeyebiliyor. Zirve bir dünya çevre koruma ve sıfır atık ve enerjide fosil yakıtların azaltılması hedefi gibi başlıklarla başladı. Ve de bu başlıklara da herkesin aynı anda uyum sağlaması da kolay bir şey değil.

Dünya devletleri COP31'de varılacak sonuçlar noktasında uygulama aksiyon almaya başlasınlar. Bunun için takvimler belirlensin. Her grubun farklı takvimleri var. Bizim sıfır karbon hedefimiz 2053. Avrupa Birliği 2035 hedefi vardı ama onlar da giderekten bu hedefleri geciktirmeye ve ötelemeye başladılar. ABD içerideydi. Trump yönetimi göreve geldikten sonra ayrıldı.