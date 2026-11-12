Ticaret Bakanı Bolat'tan COP31'de TGRT Haber'e önemli açıklamalar: Zirve başarısıyla tarihe geçti

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İstanbul
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da COP31 Zirvesi'nde TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, zirvenin en büyük organizasyon olarak tarihe geçtiğini vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat şunları söyledi:
Birleşmiş Milletler'in şu anda en başarılı olduğu ve elindeki en güçlü enstrüman COP zirveleri. Yani çevre, daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil, daha temiz. enerji üretimi, fosil yakıtların azaltılması ve üretim, yatırımlar ve ticaretin de yeşil ekonomiye uygun bir şekilde dönüşümünün sağlanması, bu atıklardan kurtulma sıfır atık programı gibi hedefler 2016 Paris İklim Antlaşması ile Birleşmiş Milletler'in ana gündemi ve ana faaliyeti oldu. Malum gerek bölgemizde gerekse dünyanın başka taraflarında savaşları engellemede Birleşmiş Milletler maalesef etkili olamadı. COP zirveleri de inanılmaz bir her yıl gelişim gösterdi. Bu yıl hani derler ya zirvelerin zirvesi bir COP yaşanıyor.
NATO zirvesi çok başarılı, Antalya Diplomasi Forumu çok başarılı. Bu yıl Dünya Parlamenterler Zirvesi yapıldı. Daha iki hafta önce Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi yapıldı. Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı, İSEDAK Bakanlar Zirvesi vardı. Ve COP31 zannediyorum Türkiye topraklarında bizim yaptığımız en büyük ve en yüksek katılımlı ve liderler diplomasisi anlamında ve ülke katılımı anlamında en büyük ve de çok başarılı bir zirve olarak tarihe geçti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tür zirvelerde Gazze konusunda Filistin ve Gazze'deki dramın sona erdirilmesi konusunda her zaman güçlü çıkışlar yapmıştır. 2016'da Paris İklimatlaşması BM çatısı altında onaylandıktan sonra mesela ABD bir gir çık yaptı iki kere. Bazı ülkeler buna iştirak etmeyebiliyor. Zirve bir dünya çevre koruma ve sıfır atık ve enerjide fosil yakıtların azaltılması hedefi gibi başlıklarla başladı. Ve de bu başlıklara da herkesin aynı anda uyum sağlaması da kolay bir şey değil.
Dünya devletleri COP31'de varılacak sonuçlar noktasında uygulama aksiyon almaya başlasınlar. Bunun için takvimler belirlensin. Her grubun farklı takvimleri var. Bizim sıfır karbon hedefimiz 2053. Avrupa Birliği 2035 hedefi vardı ama onlar da giderekten bu hedefleri geciktirmeye ve ötelemeye başladılar. ABD içerideydi. Trump yönetimi göreve geldikten sonra ayrıldı.