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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:38

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta 18-24 Kasım haftasında birçok ürün indirimli fiyatları ile raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İndirime girecek ürünler arasında bu hafta pilates ve spor aletleri dikkat çekiyor. Pilates egzersiz seti 299 TL, Egzersiz minderi 599 TL, Pilates çemberi 350 TL, Göğüs egzersiz yayı 250 TL, Kapı barfiksi 599 TL, El/ayak bilek ağırlığı 350 TL'den satışa çıkacak. Mutfak gereçlerinde de indirim var. Tava 425 TL, Sahan 350 TL, Karnıyarık tencere 699 TL, Derin Tencere 699 TL, Burger/köfte tavası 399 TL, Cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL, Çok amaçlı makas seti 2'li 125 TL, Çok amaçlı bıçak ve soyucu seti 3'lü 150 TL, Çift renkli matara 175 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca battaniye, yorgan ve yastık çeşitlerinde de indirim var. Ulturasoft tek kişilik battaniye 799 TL, Çift kişilik battaniye 899 TL, Yorgan çift kişilik 599 TL, Silikon micro yastık 199 TL, Tek kişilik yorgan 499 TL. İşte 18-24 Kasım ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları listesi...

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Editor
 Beyza Çolak
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ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:38

’in 18 Kasım 2026 aktüel kataloğu, yeni haftada alışveriş yapmak isteyenler için farklı ürün gruplarında indirimli fiyat seçenekleri sunuyor. Spor, mutfak ve ev tekstili ürünlerinin ağırlıkta olduğu katalogda günlük ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün de raflardaki yerini alacak. Spor ekipmanları arasında Slazenger masaj tabancası, pilates egzersiz seti, NBR egzersiz minderi, kapı barfiksi ve farklı antrenman aksesuarları bulunuyor. Mutfak alışverişinde ise Kumsal markalı tava ve tencere çeşitleri, Hascevher cam kapaklı çelik tencereler, Papilla çift taraflı balık tavası ve saklama kapları öne çıkıyor. Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL, Pilates bant 3'lü 199 TL , Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL, Egzersiz Diren. Bandı 199 TL, Masaj barı 175 TL, Ayarlanabilir el yayı 199 TL, Masa tenisi seti 450 TL, Spor çantası 650 TL, Erkek 2'li tenis çorap 150 TL, Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL. 18-24 Kasım ŞOK kataloğunda fiyatlar ve ürün çeşitliliği alışveriş listesini hazırlayanların gündeminde. Peki, bu hafta ŞOK Market'te hangi ürünler indirimli olacak, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar?

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI 

Masaj tabancası 1.290 TL 

Karın kas aleti 450 TL 

Pilates egzersiz seti 299 TL 

Egzersiz minderi 599 TL 

Pilates çemberi 350 TL 

Göğüs egzersiz yayı 250 TL 

Kapı barfiksi 599 TL 

El/ayak bilek ağırlığı 350 TL 

Atlama ipi 150 TL 

Çelik atlama ipi 175 TL 
 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL 

Pilates bant 3'lü 199 TL 

Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL 

Egzersiz Direnç Bandı 199 TL 

Masaj barı 175 TL 

Ayarlanabilir el yayı 199 TL 

Masa tenisi seti 450 TL

Spor çantası 650 TL 

Erkek 2'li tenis çorap 150 TL 

Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL 
 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Tava 425 TL 

Sahan 350 TL 

Karnıyarık tencere 699 TL 

Derin Tencere 699 TL 

Burger köfte tavası 399 TL 

Cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL 

Çok amaçlı makas seti 2'li 125 TL 

Çok amaçlı bıçak ve soyucu seti 3'lü 150 TL 

Çift renkli matara 175 TL 

Cam matara 275 TL 

Kilitli saklama kabı seti 4'lü 225 TL 
 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 250 TL 

Katlanır Pirinç süzgeci 100 TL 

Çift renkli süzgeç 125 TL 

Manuel su pompası 125 TL 

Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL

Bubble Pelüş Halı 1.299 TL 

Bubble Pelüş Halı 999 TL 

Bubble banyo paspası seti 2'li 699 TL 

Bubble koltuk örtüsü 799 TL 

Bubble Degrado Post 750 TL 
 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Ulturasoft tek kişilik battaniye 799 TL 

Çift kişilik battaniye 899 TL 

Yorgan çift kişilik 599 TL 

Silikon micro yastık 199 TL 

Tek kişilik yorgan 499 TL

Kapaklı cam saklama kabı çeşitleri 150-225-275 TL 

Çay Bardağı sesti 3'lü 175 TL 

Kase seti 6'lı 225 TL 

Bölmeli tereyağlık 175 TL 
 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Kapaklı yuvarlak tencere 199 TL 

Cam kapaklı çelik tencere 699 TL 

Cam kapaklı çelik tencere 599 TL 

Çelik sütlük 599 TL Balık tavası 799 TL 

Cam kase 225 tl 

Slikon yardımcı gereç çeşitleri 100 TL 

Bulaşıklık 250 TL 

Çekmeceli yumurtalık 32'li 225 TL 

Saklama kabı seti 225 TL 

Saklama kabı çeşitleri 125 TL

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor


Limo Tropik Meyve / Çilek / Elma Aromalı Limonata  12,90 TL

Kutu Gazlı İçecek 17,90 TL

Pasta Süsü Çeşitleri 24,90 TL

Instant Maya 27,90 TL

Tatlı Sos Meyveli 27,90 TL

Şekerli Vanilin Ekonomik Paket  29,90 TL

B-Ready Gofret 31,50 TL

Pasta Kreması Sade - 34,90 TL

Hamur Kabartma Tozu Ekonomik Paket  39,90 TL

Çikolatalı Sos 42,90 TL
 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Fresh Milk Snack / Choco Snack 44,95 TL

Piliç Füme Eti  49,00 TL

Rolls Wasabi / Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 49,00 TL

Kral Şakir Draje 49,90 TL

Toz Kakao 49,90 TL

Fındıklı Çikolata 49,95 TL

Kek Orman Meyveli Mini 52,50 TL

Energy Kutulu İçecek  54,90 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri  54,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri  54,90 TL

Çıtır Siyah Trüf Mantar Aromalı Parti Mısır Cipsi 55,00 TL

 

ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

Çocuk Diş Fırçası 55,00 TL

Meyveli Bisküvi/Gofret - 59,90 TL

Şeftali / Hindistan Cevizi Aromalı Enerji İçeceği - 59,90 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri - 69,00 TL

Meyve Suyu Çeşitleri - 69,90 TL

Soğuk Çay Şeftali - 69,90 TL

Gazoz / Mandalina İçeceği - 69,90 TL

Üçlü Etki Diş Macunu - 69,90 TL

Karamelli Sos / Çikolatalı Sos - 79,00 TL

Sparx Bulaşık Deterjanı - 79,50 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 79,90 TL

Tekli / Banyo Tıraş Bıçağı - 80,00 TL

Extra Clean Diş Fırçası - 89,90 TL

Advanced White Charcoal Diş Macunu - 94,50 TL

Çikolatalı / Çilekli Süt - 95,00 TL

Baton Piliç Salam - 99,00 TL

Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri - 99,00 TL

Çikolatalı Atıştırmalık Bar - 99,00 TL

Max White Diş Macunu Çeşitleri - 110,00 TL

Bitter Damla Çikolata - 115,00 TL

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#şok market
#Kumsal
#Slazenger
#Hascevher
#Papilla
#Ekonomi
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