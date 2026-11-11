ŞOK 18-24 Kasım aktüel ürünler afişi 2026! Masaj tabancası, pilates ekipmanları, tencere çeşitleri ve karın kas aleti geliyor

ŞOK Market’in 18 Kasım 2026 aktüel kataloğu, yeni haftada alışveriş yapmak isteyenler için farklı ürün gruplarında indirimli fiyat seçenekleri sunuyor. Spor, mutfak ve ev tekstili ürünlerinin ağırlıkta olduğu katalogda günlük ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün de raflardaki yerini alacak. Spor ekipmanları arasında Slazenger masaj tabancası, pilates egzersiz seti, NBR egzersiz minderi, kapı barfiksi ve farklı antrenman aksesuarları bulunuyor. Mutfak alışverişinde ise Kumsal markalı tava ve tencere çeşitleri, Hascevher cam kapaklı çelik tencereler, Papilla çift taraflı balık tavası ve saklama kapları öne çıkıyor. Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL, Pilates bant 3'lü 199 TL , Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL, Egzersiz Diren. Bandı 199 TL, Masaj barı 175 TL, Ayarlanabilir el yayı 199 TL, Masa tenisi seti 450 TL, Spor çantası 650 TL, Erkek 2'li tenis çorap 150 TL, Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL. 18-24 Kasım ŞOK kataloğunda fiyatlar ve ürün çeşitliliği alışveriş listesini hazırlayanların gündeminde. Peki, bu hafta ŞOK Market'te hangi ürünler indirimli olacak, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar?

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Masaj tabancası 1.290 TL

Karın kas aleti 450 TL

Pilates egzersiz seti 299 TL

Egzersiz minderi 599 TL

Pilates çemberi 350 TL

Göğüs egzersiz yayı 250 TL

Kapı barfiksi 599 TL

El/ayak bilek ağırlığı 350 TL

Atlama ipi 150 TL

Çelik atlama ipi 175 TL



Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL

Pilates bant 3'lü 199 TL

Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL

Egzersiz Direnç Bandı 199 TL

Masaj barı 175 TL

Ayarlanabilir el yayı 199 TL

Masa tenisi seti 450 TL

Spor çantası 650 TL

Erkek 2'li tenis çorap 150 TL

Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL



Tava 425 TL

Sahan 350 TL

Karnıyarık tencere 699 TL

Derin Tencere 699 TL

Burger köfte tavası 399 TL

Cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL

Çok amaçlı makas seti 2'li 125 TL

Çok amaçlı bıçak ve soyucu seti 3'lü 150 TL

Çift renkli matara 175 TL

Cam matara 275 TL

Kilitli saklama kabı seti 4'lü 225 TL



Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 250 TL

Katlanır Pirinç süzgeci 100 TL

Çift renkli süzgeç 125 TL

Manuel su pompası 125 TL

Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL

Bubble Pelüş Halı 1.299 TL

Bubble Pelüş Halı 999 TL

Bubble banyo paspası seti 2'li 699 TL

Bubble koltuk örtüsü 799 TL

Bubble Degrado Post 750 TL



Ulturasoft tek kişilik battaniye 799 TL

Çift kişilik battaniye 899 TL

Yorgan çift kişilik 599 TL

Silikon micro yastık 199 TL

Tek kişilik yorgan 499 TL

Kapaklı cam saklama kabı çeşitleri 150-225-275 TL

Çay Bardağı sesti 3'lü 175 TL

Kase seti 6'lı 225 TL

Bölmeli tereyağlık 175 TL



Kapaklı yuvarlak tencere 199 TL

Cam kapaklı çelik tencere 699 TL

Cam kapaklı çelik tencere 599 TL

Çelik sütlük 599 TL Balık tavası 799 TL

Cam kase 225 tl

Slikon yardımcı gereç çeşitleri 100 TL

Bulaşıklık 250 TL

Çekmeceli yumurtalık 32'li 225 TL

Saklama kabı seti 225 TL

Saklama kabı çeşitleri 125 TL



Limo Tropik Meyve / Çilek / Elma Aromalı Limonata 12,90 TL

Kutu Gazlı İçecek 17,90 TL

Pasta Süsü Çeşitleri 24,90 TL

Instant Maya 27,90 TL

Tatlı Sos Meyveli 27,90 TL

Şekerli Vanilin Ekonomik Paket 29,90 TL

B-Ready Gofret 31,50 TL

Pasta Kreması Sade - 34,90 TL

Hamur Kabartma Tozu Ekonomik Paket 39,90 TL

Çikolatalı Sos 42,90 TL



Fresh Milk Snack / Choco Snack 44,95 TL

Piliç Füme Eti 49,00 TL

Rolls Wasabi / Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 49,00 TL

Kral Şakir Draje 49,90 TL

Toz Kakao 49,90 TL

Fındıklı Çikolata 49,95 TL

Kek Orman Meyveli Mini 52,50 TL

Energy Kutulu İçecek 54,90 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri 54,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 54,90 TL

Çıtır Siyah Trüf Mantar Aromalı Parti Mısır Cipsi 55,00 TL





Çocuk Diş Fırçası 55,00 TL

Meyveli Bisküvi/Gofret - 59,90 TL

Şeftali / Hindistan Cevizi Aromalı Enerji İçeceği - 59,90 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri - 69,00 TL

Meyve Suyu Çeşitleri - 69,90 TL

Soğuk Çay Şeftali - 69,90 TL

Gazoz / Mandalina İçeceği - 69,90 TL

Üçlü Etki Diş Macunu - 69,90 TL

Karamelli Sos / Çikolatalı Sos - 79,00 TL

Sparx Bulaşık Deterjanı - 79,50 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 79,90 TL

Tekli / Banyo Tıraş Bıçağı - 80,00 TL

Extra Clean Diş Fırçası - 89,90 TL

Advanced White Charcoal Diş Macunu - 94,50 TL

Çikolatalı / Çilekli Süt - 95,00 TL

Baton Piliç Salam - 99,00 TL

Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri - 99,00 TL

Çikolatalı Atıştırmalık Bar - 99,00 TL

Max White Diş Macunu Çeşitleri - 110,00 TL

Bitter Damla Çikolata - 115,00 TL