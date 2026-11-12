WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

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İstanbul
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaybolan fotoğraf ve videolardan sonra aynı sistemi metin mesajları için test etmeye başladı. Yeni özellik WhatsApp Android Beta sürümünde erişime açıldı.
WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni tek okumalık metin mesajları Android için WhatsApp Beta 2.26.45.6 sürümünde bazı kullanıcılara sunuldu.
Tek seferlik mesajlar tıpkı fotoğraf ve ses kayıtlarındaki sistemle birebir aynı şekilde işliyor. Gönderilen yazılar alıcı tarafından okunduğu anda cihazdan tamamen siliniyor.
WhatsApp'ta tek seferlik bir mesaj göndermek için mesaj kutusuna metni yazın, gönder düğmesine basılı tutun ve ardından "Bir Kez Görüntüle" seçeneğine dokunun.
İlk kullanımda ekranda tek seferlik mesajlar hakkında bilgi veren bir uyarı penceresi beliriyor ve devam etmek için "Tamam"a basmanız gerekiyor.
"Bir Kez Görüntüle" formatında gönderilen metinler sohbet ekranında görünmüyor. Alıcının okumak için mesajı açması gerekiyor.
Bununla birlikte bir kez okunan yazı bir daha açılamıyor. Eğer "okundu bilgisi" açıksa, WhatsApp mesajı gönderen kişiye mavi tik işaretini göstermeye devam ediyor.
WhatsApp, alıcı tarafın mesajı kopyalamasını, başka sohbete iletmesini ve cihazına kaydetmesini engelledi. Mesaj açıkken ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasını da yasakladı.