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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

KAYNAK:
Murat Makas
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:41
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:42
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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaybolan fotoğraf ve videolardan sonra aynı sistemi metin mesajları için test etmeye başladı. Yeni özellik WhatsApp Android Beta sürümünde erişime açıldı.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni tek okumalık metin mesajları Android için WhatsApp Beta 2.26.45.6 sürümünde bazı kullanıcılara sunuldu.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

WHATSAPP METİN MESAJLARINDA "BİR KEZ GÖRÜNTÜLE" NASIL ÇALIŞIYOR?

Tek seferlik mesajlar tıpkı fotoğraf ve ses kayıtlarındaki sistemle birebir aynı şekilde işliyor. Gönderilen yazılar alıcı tarafından okunduğu anda cihazdan tamamen siliniyor.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

TEK SEFERLİK MESAJ NASIL GÖNDERİLİR?

WhatsApp'ta tek seferlik bir mesaj göndermek için mesaj kutusuna metni yazın, gönder düğmesine basılı tutun ve ardından "Bir Kez Görüntüle" seçeneğine dokunun.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

İlk kullanımda ekranda tek seferlik mesajlar hakkında bilgi veren bir uyarı penceresi beliriyor ve devam etmek için "Tamam"a basmanız gerekiyor.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

TEK SEFERLİK MESAJLARI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK YASAK

"Bir Kez Görüntüle" formatında gönderilen metinler sohbet ekranında görünmüyor. Alıcının okumak için mesajı açması gerekiyor.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

Bununla birlikte bir kez okunan yazı bir daha açılamıyor. Eğer "okundu bilgisi" açıksa, WhatsApp mesajı gönderen kişiye mavi tik işaretini göstermeye devam ediyor.

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WhatsApp'ta kimsenin beklemediği yenilik! Mesajı bir kez görebileceksiniz

WhatsApp, alıcı tarafın mesajı kopyalamasını, başka sohbete iletmesini ve cihazına kaydetmesini engelledi. Mesaj açıkken ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasını da yasakladı.

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