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Dünya
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:24

Washington'da alarm: Beyaz Saray yakınlarında 4 kişi vuruldu

Son dakika haberi: ABD'de Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre hareketli dakikalar yaşındı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 4 kişinin silahla vurulduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Washington'da alarm: Beyaz Saray yakınlarında 4 kişi vuruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:24

ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de ’a yürüme mesafesindeki işlek bir caddeden silah sesleri yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Washington'da alarm: Beyaz Saray yakınlarında 4 kişi vuruldu

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
ABD'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki popüler bir mahallede meydana gelen silahlı olayda dört kişi vuruldu.
Silah sesleri Washington D.C.'nin popüler bir mahallesinden yükseldi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve bölge trafiğe kapatıldı.
Olayda dört kişinin vurulduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

Silahlı seslerinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler, müdahale öncesi bölgeyi trafiğe kapattı. 

Son gelen bilgilere göre; olayda dört kişinin vurulduğunu bildirildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Beyaz Saray
#washington dc
#Dünya
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