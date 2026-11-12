Washington'da alarm: Beyaz Saray yakınlarında 4 kişi vuruldu

ABD'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki popüler bir mahallede meydana gelen silahlı olayda dört kişi vuruldu.

Silah sesleri Washington D.C.'nin popüler bir mahallesinden yükseldi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve bölge trafiğe kapatıldı.