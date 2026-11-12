Washington'da alarm: Beyaz Saray yakınlarında 4 kişi vuruldu

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İstanbul
ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de Beyaz Saray’a yürüme mesafesindeki işlek bir caddeden silah sesleri yükseldi.
Silahlı seslerinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler, müdahale öncesi bölgeyi trafiğe kapattı.
Son gelen bilgilere göre; olayda dört kişinin vurulduğunu bildirildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...