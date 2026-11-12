Portekiz ve İspanya, Charles Fırtınasına hazırlanıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın hasarını en aza indirgemek için her iki ülkede de önemli tedbirler alındı.

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HABERİN ÖZETİ Charles Fırtınası iki ülkeyi vurdu! 200'den fazla uçuş iptal, 3 bin kişi tahliye edildi Portekiz ve İspanya, günlük hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıyan Charles Fırtınası'na karşı önemli tedbirler aldı. Portekiz'de acil durum ekipleri ve ordu alarma geçirildi, 200'den fazla uçuş iptal edildi ve eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu, vatandaşlara evlerinde kalmaları tavsiye edildi ve süpermarketler dahil yüzlerce iş yeri geçici olarak kapatıldı. Charles Fırtınası, Madeira takımadalarını etkisi altına alarak su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine neden oldu, ancak can kaybı yaşanmadı. İspanya'da Piedralaves bölgesinde bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.

PORTEKİZ TEDBİR ALDI

Fırtına karaya ulaşmadan önce bir izi tedbirler alındı. Lizbon’da acil durum ekipleri ve ordu alarma geçirildi. Ayrıca fırtına nedeniyle 200’den fazla uçuş iptal edildi, eğitim ve öğretime de bir günlük ara verildi.

Öte yandan zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu. Vatandaşlara evlerinde kalmaları tavsiye edilirken, süpermarketler de dahil olmak üzere yüzlerce iş yeri geçici olarak kapatıldı.



GÜNEY KESİMLERİ ETKİLENECEK

Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA), fırtınanın merkezinin Atlas Okyanusu üzerinde ikiye ayrıldığını ve bu nedenle karaya ulaştığında etkisinin azaldığını bildirdi. Güneydeki Algarve bölgesinden ülkede etkili olmaya başlayan fırtınanın, günün ilerleyen saatlerinde Portekiz'in güney kesimleri ile Lizbon bölgesinde etkili olması bekleniyordu.

538 İHBAR ALINDI

Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) Komutanı Mario Silvestre, ülke genelinde yetkililerin gece yarısı itibariyle 538 ihbar aldığını açıklarken, ani sel, kuvvetli rüzgâr ve yüksek dalgalara karşı alarm seviyesini yüksek tuttuklarını belirtti. Yetkili, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.



MADEIRA SULAR ALTINDA KALDI

Charles Fırtınası, Atlantik Okyanusu’nda yer alan Portekiz’e ait Madeira takımadalarını da etkisi altına aldı. Bölgede su baskınlarının yaşandığı ve çok sayıda ağacın devrildiği kaydedildi. Olaylarda bir kişinin garajını su basması sonucu sel sularına kapıldığı ancak, acil durum ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını açıkladı.



İSPANYA ÖNCEDEN ÖNLEM ALDI

Fırtınanın İspanya'nın güneybatısına ulaşması beklenirken, İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET, şiddetli yağış, kuvvetli rüzgâr ve yüksek dalgaların ciddi etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu kapsamda dün, İspanya'nın orta kesimlerindeki Piedralaves bölgesinde yerel bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi. Yerel kaynaklar, tahliye edilen kişilerin henüz evlerine dönmesine izin verilmediğini bildirdi.

