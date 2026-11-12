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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:34

Nvidia CEO'su Jensen Huang koltuğunu kaybedebilir! 1 trilyon dolarlık kayıp

Nvidia yönetim kurulu, CEO Jensen Huang’ın kendisine bağlı çalışan Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile evlilik dışı ilişki yaşadığına dair New York Times haberinin ardından Huang’ı görevden almaya hazırlanıyor.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Nvidia CEO'su Jensen Huang koltuğunu kaybedebilir! 1 trilyon dolarlık kayıp
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:34

Nvidia, CEO hakkındaki evlilik dışı ilişki iddialarıyla sarsılıyor. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Nvidia yönetim kurulu, ’ın gündeme getirdiği ikinci ilişki iddiasının ardından Huang’ı görevden almaya hazırlanıyor.

Yönetim kurulunun Huang'ın şirketteki geleceğine karar vermek üzere en erken bugün toplanacağı ifade ediliyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang koltuğunu kaybedebilir! 1 trilyon dolarlık kayıp

New York Times’ın aktardığına göre ikinci yasak ilişki iddiası, doğrudan Huang’a bağlı olarak çalışan Nvidia Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile ilgili. İki isimsiz kaynağın gazeteye verdiği bilgiye göre, her ikisi de başkalarıyla evli olan Huang ve Powell, mart ayında düzenlenen Nvidia geliştirici konferansı sırasında bir otelde birlikte görüntülendi.

CNBC'ye konuşan bir kaynak ise ikili arasındaki olası ilişkiye dair söylentilerin Nvidia içinde uzun süredir dolaştığını aktardı. Kaynak, söylentilerin kısmen Powell’ın sağlık veya bilim alanında geçmişi bulunmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang koltuğunu kaybedebilir! 1 trilyon dolarlık kayıp

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Yaşanan gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri çarşamba günü itibarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybetti. Firmanın pazar değerinin 4 trilyon doların altına indiği ve toplam kaybın 1 trilyon dolara yaklaştığı ifade edildi.

Huang'ın Çinli bir casus olduğu öne sürülen Megaspeed yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı ilişki, hafta sonu bizzat şirket ve Huang tarafından doğrulanmış ve ardından soruşturma başlatılmıştı. Nvidia, süreci yürütmek üzere eski ABD savcısı Joon H. Kim ve hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ile anlaştığını duyurmuştu.

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#The Wall Street Journal
#Kimberly Powell
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