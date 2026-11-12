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Dünya
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 04:08
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 04:25

Rusya'dan Ermenistan kararı! Paşinyan rest çekmişti, Putin yetkilerini aldı

Rusya, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini askıya alan Ermenistan'ın oy kullanma ve temsilci atama yetkilerini elinden aldı.

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Editor
 Onur Kaya
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Rusya'dan Ermenistan kararı! Paşinyan rest çekmişti, Putin yetkilerini aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 04:08
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 04:25

Sözcüsü , Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) oy kullanma ve temsilcilerini atama haklarından mahrum bırakıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'dan Ermenistan kararı! Paşinyan rest çekmişti, Putin yetkilerini aldı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) oy kullanma ve temsilcilerini atama haklarından mahrum bırakıldığını açıkladı.
Karar, Moskova'da düzenlenen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde alındı.
Peskov, karara gerekçe olarak Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesini gösterdi.
Ermenistan'ın oy kullanma hakkının yanı sıra üst düzey görevlere temsilcilerini atama hakkı da elinden alındı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ağustos ayında önümüzdeki 5 yıl içinde KGAÖ'ye dönme planlarının olmadığını ve örgütten çıkarılma kararının kendisini memnun edeceğini belirtmişti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

"Life" haber portalına konuşan Peskov, başkent 'da düzenlenen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

"ERMENİSTAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Sözcü Peskov, "Konuyla ilgili karar alındı. Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle KGAÖ'de oy kullanma ve üst düzey görevlere kendi temsilcilerini atama haklarının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ermenistan kararı! Paşinyan rest çekmişti, Putin yetkilerini aldı

PAŞİNYAN REST ÇEKMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ağustosta yaptığı açıklamada, ülkesinin üye olduğu fakat bir süredir katılımını askıya aldığı KGAÖ'ye ilişkin, "Önümüzdeki 5 yıl içinde KGAÖ'ye dönme planımız yok ve buradaki çalışmalarımızı yeniden etkinleştirmeyeceğiz. KGAÖ'nün, Ermenistan'ı örgütten çıkarma kararı alması beni memnun eder." değerlendirmesinde bulundu.

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