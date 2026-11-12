Japonya'nın Kyoto eyaletine bağlı Kameoka kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çok sayıda hayvanın şüpheli şekilde ölmesi üzerine ekipler alarma geçti. Tesiste yapılan incelemed, yüksek bulaşıcılık özelliği taşıyan H5 tipi kuş gribi virüsü tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Kuş gribi alarmı! Karantina ilan edildi, sevkiyatlar durdu: 200 bin tavuk itlaf edilecek Japonya'nın Kyoto eyaletine bağlı Kameoka kentinde bir tavuk çiftliğinde H5 tipi kuş gribi virüsünün tespit edilmesi üzerine 200 bin tavuk itlaf edilecek ve çiftlik karantinaya alındı. Kyoto Valiliği, ülkede bu yıl görülen ilk kuş gribi salgını nedeniyle çiftlikteki 200 bin tavuğun itlaf edileceğini bildirdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çiftlik karantinaya alındı. Salgının tespit edildiği çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölge kontrollü hareket alanı ilan edildi. Çiftliğin 3 kilometre çevresindeki diğer işletmelerden tavuk ve yumurta sevkiyatları tedbir amacıyla geçici olarak askıya alındı. Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Arata Takebe, çiftliklerdeki hijyen yönetiminin sıkı bir şekilde denetlenmesi talimatını verdi.

200 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Kyoto Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkede bu yıl görülen ilk kuş gribi salgını nedeniyle çiftlikteki 200 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çiftlik karantinaya alındı.

TAVUK VE YUMURTA SEVKİYATLARI DURDURULDU

Alınan önlemler kapsamında, salgının tespit edildiği çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölge kontrollü hareket alanı ilan edildi. Çiftliğin 3 kilometre çevresinde bulunan diğer işletmelerden tavuk ve yumurta sevkiyatları ise tedbir amacıyla geçici olarak askıya alındı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli tüm salgın tedbirlerini alacaklarını vurgulayan Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki, "Yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından itlaf işlemlerine ve enfeksiyon riski taşıyan malzemelerin imhası dahil ilgili güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesine başlandı. Tüm salgın önlemlerinin tamamlanması yaklaşık 1 hafta sürecek. Ancak kuş gribi virüsü bulaşmış tavuk eti veya yumurtaların piyasaya sürülmesi söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın endişe etmemesini istiyoruz" dedi.

JAPONYA HÜKÜMETİ ALARMA GEÇTİ

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Arata Takebe de yılın ilk kuş gribi salgınının doğrulanmasının ardından ilgili yetkililerle bir acil durum toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada çiftliklerdeki hijyen yönetiminin sıkı bir şekilde denetlenmesi talimatını veren Takebe, "Salgınları önlemek ve enfeksiyonların yayılışını durdurmak için erken risk bildirimi ve kapsamlı dezenfeksiyon dahil mümkün olan tüm önlemleri almanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.