TBMM'de milletvekillerine ait binin üzerinde dokunulmazlık dosyası bulunurken, bazı dosyaların ele alınacağı belirtildi. Milletvekili dokunulmazlık dosyalarından rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi suçlamaları içeren dosyaların diğerlerinden ayrılarak gündeme alınmasına yönelik bir hazırlık yapıldığı iddia ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ Meclis'te dokunulmazlık hazırlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bekletilmesin' talimatı TBMM'de milletvekillerine ait binin üzerinde dokunulmazlık dosyası bulunurken, rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi suçlamaları içeren dosyaların öncelikli olarak ele alınması yönünde bir hazırlık yapıldığı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dokunulmazlık dosyalarının 'bekletilmemesi' yönünde görüş bildirdiği iddia ediliyor. AK Parti kurmaylarına göre, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere diğer isimlerle ilgili dokunulmazlıkların yakın zamanda kaldırılabileceği belirtiliyor. Bütçe sonrası bu dosyaların Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda görüşüleceği iddia ediliyor. Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “nitelikli cinsel saldırı” iddialarını içeren bir fezleke bulunduğu ifade ediliyor. AK Parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iki farklı görüşün bulunduğu, ancak Cumhurbaşkanı'nın tavrının belirleyici olacağı belirtiliyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınmasında salt çoğunluğun yeterli sayıldığı ifade ediliyor.

ERDOĞAN'DAN DOSYALAR İÇİN TALİMAT İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu dosyaların ‘bekletilmemesi’ yönünde görüş bildirdi. AK Parti kurmaylarına göre Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere diğer isimlerle ilgili dokunulmazlıklar yakın bir zamanda kaldırılabilir. Hatta bütçe sonrası bu dosyaların Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda görüşüleceği iddia ediliyor. AK Parti kaynakları “Son dönemde Sarıgül’le ilgili iddialar başta olmak üzere, Yeni Partili isimlerle ilgili iddiaların yer aldığı dosyaların bekletilmesinden dolayı bir rahatsızlık var. Cumhurbaşkanı da bu konuda bir çalışma yapılmasını istiyor” dedi.

AK PARTİ'DE DOKUNULMAZLIK İÇİN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

AK Parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili dosyaların gündeme alınmasını isteyenler bulunsa da dokunulmazlık dosyalarının dönem sonuna ertelenmesine yönelik görüşler ağırlık kazanıyor. Parti içinde bu konuda yapılacak değerlendirmelerden sonra, nasıl bir yol izleneceğinde Cumhurbaşkanı’nın tavrı belirleyici olacak.

Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “nitelikli cinsel saldırı” iddialarını içeren fezleke hazırlanmıştı. AK Parti kulislerinde dosyanın Meclis’e ulaşmasından sonra Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının yüksek ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bu kapsamda, sadece Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılabileceği, diğer isimlerle ilgili bir adım atılmayabileceği belirtiliyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınmasında salt çoğunluk yeterli sayılıyor.