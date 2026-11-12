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12 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve euro güne yükselişle başladı

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 07:23
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 07:23
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1
dolar

Döviz piyasasında haftanın dördüncü işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 12 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

 

2
dolar

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 50,2525 TL

Satış (TL): 50,2615 TL

3
euro ne kadar?

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 55,7001 TL

Satış (TL): 55,7894 TL 

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