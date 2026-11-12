12 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve euro güne yükselişle başladı

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İstanbul
Döviz piyasasında haftanın dördüncü işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 12 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,2525 TL
Satış (TL): 50,2615 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,7001 TL
Satış (TL): 55,7894 TL