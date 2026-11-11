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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 22:39

İran Avrupa'yı hedefe koydu: "ABD üslerini vurabiliriz"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a saldırması halinde yalnızca bölgedeki değil, Avrupa ülkelerindeki ABD askeri üslerini de hedef alabileceklerini açıkladı. Rızai, olası bir savaşın kısa süreli olmayacağı uyarısında bulundu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İran Avrupa'yı hedefe koydu:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 22:39

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, 'ın Al Mayadeen televizyonuna konuştu.

AVRUPA'DAKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE

'nin saldırı tehditlerini değerlendiren Rızai, saldırı sonrasında başlayacak savaşın kısa süreli olmayacağını belirterek, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz." ifadelerini kullandı.

İran Avrupa'yı hedefe koydu: "ABD üslerini vurabiliriz"

"ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Genel Sekreter Rızai, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin ABD'nin İran'a karşı askeri saldırısında işbirliği yapmaması gerektiğini söyledi.

Rızai, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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#İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi
#Rızai
#Al Mayadeen
#Dünya
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