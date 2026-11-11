İran Avrupa'yı hedefe koydu: "ABD üslerini vurabiliriz"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonuna konuştu.

AVRUPA'DAKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE

ABD'nin saldırı tehditlerini değerlendiren Rızai, saldırı sonrasında başlayacak savaşın kısa süreli olmayacağını belirterek, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Genel Sekreter Rızai, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin ABD'nin İran'a karşı askeri saldırısında işbirliği yapmaması gerektiğini söyledi.

Rızai, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.