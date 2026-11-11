İran tehdidi ABD'yi alarma geçirdi: Donald Trump'ın bakanı askeri üsse sığındı

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İstanbul
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Washington yönetiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İran kaynaklı tehditler nedeniyle başkent Washington'daki evinden ayrılarak güvenlik amacıyla bir askeri üsse taşındığı iddia edildi.
New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer son haftalarda elde edilen istihbaratları değerlendirdi. Bessent'e yönelik tehditlerin de yer aldığı istihbarat bilgilerinin ardından, İran'ın mevcut ve eski ABD'li yetkilileri hedef alan planlarının yeni bir aşamaya geçtiği sonucuna varıldı. Bessent'in bir süredir yaşadığı Washington'daki evinden ayrılarak askeri üsse yerleştiği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li bir yetkili, Bessent'e yönelik tehdidin ne kadar ciddi olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Yetkili, İran'ın ABD topraklarında ve denizaşırı ülkelerde saldırı düzenleme kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade etti.
ABD Hazine Bakanlığından bir sözcü ise New York Times'a yaptığı açıklamada, Bessent'in İran yönetiminden gelen tehditler karşısında geri adım atmayacağını belirtti.
Sözcü, Bessent'in İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik kampanyayı sürdürme konusundaki kararlılığını koruduğunu vurguladı.
Öte yandan İran kaynaklı tehdit iddiaları nedeniyle Donald Trump yönetimindeki başka isimlerin de güvenlik gerekçesiyle evlerinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Güvenlik nedeniyle taşınan isimler arasında Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephen Miller ile eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de bulunduğu belirtilmişti.