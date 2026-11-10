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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 02:30

Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı ihtimalinin pek mümkün görünmediğini belirterek, "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var. Bence oldukça yakında sona erecek" ifadelerini kullandı. ABD donanmasına ait yeni bir uçak gemisinin daha Orta Doğu'ya gittiğini söyleyen Trump, "Muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Umarım kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 02:30

ABD Başkanı , Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, söz konusu görüşmede ile ilgili birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Washington'da bir araya gelerek İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.
Trump, bölge ülkelerinin deniz ablukasının sürmesi ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
Şu an için askeri bir harekat düzenlemenin gerekli görünmediğini ifade eden Trump, gerektiğinde ABD'nin saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu aktardı.
Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme olduğunu belirten Trump, sürecin oldukça yakında sona ereceğini düşündüğünü söyledi.
Katar Başbakanı Al Sani, Trump ve Vance ile yaptığı görüşmede bölgedeki durumu ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme yollarını ele aldıklarını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

"ORTA DOĞU ÜLKELERİYLE HEMFİKİRİZ"

Görüşmenin harika geçtiğini belirten Trump, "En önemlisi; Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun korunmasını, yani tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni "Demir Kapı" operasyonunun sürdürülmesini tercih ediyor. Yani karada ve denizde. Hepsi İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu konu müzakereye açık değil" dedi.

Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor

"ASKERİ OPERASYON GEREKLİ GÖRÜNMÜYOR"

Trump, "Orta Doğu’daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olursa, silahları hazır şekilde harekete geçmeye hazır. Ancak şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA YAKINDA SONA ERECEK"

İsrail ve tüm Orta Doğu’nun İran tehdidinden korunduğunu söyleyen Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek ve Amerika’nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız" dedi.

Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor

"GEREKİRSE SALDIRIYA HAZIRIZ"

Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız." diye ekledi.

ABD’nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.

Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor

KATAR BAŞBAKANI: ANLAŞMAYA VARDIK

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Washington'da Trump ve yardımcısı Vance ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, bölgedeki durumu ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin yollarını görüştüklerini dile getiren Al Sani, anlaşmaya varılması ve bölgede barışın sağlanması konusundaki olumlu görüşmeleri takdir ettiğini ifade etti.

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ETİKETLER
#katar
#donald trump
#ABD
#iran
#Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani
#Dünya
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