Donald Trump'tan İran savaşını sonlandırma sinyali: Askeri harekat pek gerekli görünmüyor

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, söz konusu görüşmede İran ile ilgili birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.
Görüşmenin harika geçtiğini belirten Trump, "En önemlisi; Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun korunmasını, yani tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni "Demir Kapı" operasyonunun sürdürülmesini tercih ediyor. Yani karada ve denizde. Hepsi İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu konu müzakereye açık değil" dedi.
Trump, "Orta Doğu’daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olursa, ABD silahları hazır şekilde harekete geçmeye hazır. Ancak şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
İsrail ve tüm Orta Doğu’nun İran tehdidinden korunduğunu söyleyen Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek ve Amerika’nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız" dedi.
Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız." diye ekledi.
ABD’nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Washington'da Trump ve yardımcısı Vance ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Görüşmede, bölgedeki durumu ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin yollarını görüştüklerini dile getiren Al Sani, anlaşmaya varılması ve bölgede barışın sağlanması konusundaki olumlu görüşmeleri takdir ettiğini ifade etti.