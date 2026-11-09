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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 16:07

ABD'den İran'a sürpriz Hürmüz teklifi: Masada 10 milyar dolar var

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'a aşamalı bir plan sunduğu öne sürüldü. Deniz ablukasının kaldırılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasının gündemde olduğu süreçte, Katar'ın teklifinde 10 milyar dolara kadar dondurulmuş İran varlığının serbest bırakılması da yer aldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ABD'den İran'a sürpriz Hürmüz teklifi: Masada 10 milyar dolar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 16:07

ile arasında ve üzerinden devam eden diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak amacıyla Tahran'a aşamalı bir çözüm planı sunduğu iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'in, arabuluculuk sürecine yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin hazırladığı teklif iki aşamadan oluşuyor.

ABD'den İran'a sürpriz Hürmüz teklifi: Masada 10 milyar dolar var

İLK AŞAMADA DENİZ ABLUKASI KISMEN KALDIRILACAK

ABD'nin sunduğu planın ilk aşamasında, İran'a yönelik deniz ablukasının kısmen kaldırılması öngörülüyor. İkinci aşamada ise nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması, İran'a uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması hedefleniyor.

İRAN'DAN ABD'YE YAZILI GÜVENCE ŞARTI

Haberde, Tahran yönetiminin Washington'ın teklifine henüz resmi bir yanıt vermediği belirtildi. İran'ın, anlaşma sürecinin ilerleyebilmesi için ABD'den yazılı taahhütler talep ettiği, özellikle deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması konusunda somut adımlar atılmasını istediği aktarıldı.

ABD'den İran'a sürpriz Hürmüz teklifi: Masada 10 milyar dolar var

KATAR'IN TEKLİFİNDE 10 MİLYAR DOLARLIK AYRINTI

Öte yandan İranlı gazeteci Ali Gholhaki, tarafından sunulduğu belirtilen son teklifin ayrıntılarını paylaştı. Söz konusu teklife göre İran'ın uranyumu yüzde 3,67 seviyesine kadar zenginleştirmesine izin verilmesi ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ülke içerisinde seyreltilmesi öngörülüyor. Teklifte ayrıca ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'a girişine izin verilmesi ve İran'a ait 10 milyar dolara kadar dondurulmuş varlığın serbest bırakılması maddeleri bulunuyor.

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#katar
#ABD
#iran
#hürmüz boğazı
#Nükleer Program
#Dünya
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