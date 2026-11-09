İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den ABD’ye sert ültimatom: "Ya şartları kabul edin ya da cehennem ateşini izleyin"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’deki ara seçim sonuçlarına ve Tahran-Washington temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Arakçi, ABD ile görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Washington yönetiminin tutumunun ABD'deki ara seçimlerin ardından değişip değişmeyeceğini görmek için beklediklerini kaydetti. Arakçi, "Bunun ana sebebi, ABD’de açık bir şekilde herkesi hayrete düşüren seçim sonuçları. Durumun yatışması ve arabulucuların ziyaretlerini sürdürebileceği uygun atmosferin oluşması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Beklememiz lazım" dedi.

"AMERİKALI SEÇMENLER KARARINI VERDİ, SEÇİM SIRASI BEYAZ SARAY’DA"

İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalı seçmenler kararını verdi. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da. İki günlük teklifimiz masada. Tüm cephelerdeki savaşların sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartlarımızı kabul edin ve sonuçlarını görün. Ya da savaşı seçin ve eğitimli savaşçılarımızın savaş alanında üzerinize cehennem ateşi yağdırmasını izleyin" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 2 GÜNLÜK TEKLİF VE İRAN'IN 7 ŞARTI

İran ile Katarlı arabulucular arasında yürütülen görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulama süresinin 2 güne indirilmesi kararlaştırılmıştı. İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve bölgede uluslararası deniz taşımacılığının normale döndürülmesi için ABD’ye 7 şart sunmuştu. Söz konusu şartlar arasında İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş tazminatlarının ödenmesi yer alıyor. ABD ise nükleer konuların ilk müzakerelerin parçası olması gerektiğini belirtiyordu.