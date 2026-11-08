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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:12

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: 'Düşük ihtimal'

ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği mülakatta İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı konularında müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece ülkesinin İran'a tekrar saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu ifade etti. İran'ın ekonomisinin çöktüğünü belirten Trump, 38 köprünün hedef listesinde olduğunu ancak altyapıyı yok etmek istemediğini söyledi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: 'Düşük ihtimal'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:12

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e telefon üzerinden verdiği mülakatta İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"MÜZAKERELERDE İLERLEME SAĞLANDIKÇA SALDIRI DÜŞÜK İHTİMAL"

ABD’nin İran’a tekrar saldırma ihtimali sorusu üzerine Trump, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: 'Düşük ihtimal'

"İRAN BAŞARISIZ BİR ÜLKE, ENFLASYON YÜZDE 301"

Trump, “İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın mali olarak zayıf bir konumda olduğunu ileri süren Trump, ancak saldırı emri verirse ABD güçlerinin bölgede hazır olarak beklediğine işaret etti.

"LİSTEMİZDE BİR SAAT İÇİNDE YIKABİLECEĞİMİZ 38 KÖPRÜ VAR"

Trump, ABD’nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini söyleyerek, “Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak.” dedi.

Ancak İran’ın altyapısını yok etmeyi tercih etmeyeceğini kaydeden Trump, “Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür.” şeklinde devam etti.

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: 'Düşük ihtimal'

Trump, ABD saldırılarına karşı İran’ın savunma kabiliyetinin olmadığını da öne sürerek, bu ülkenin hava savunmasının yok edildiğini iddia etti.

İran’ın füze kapasitesinin sadece yüzde 10'unu ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 15'ini koruduğunu aktaran Trump, ancak yeni bir askeri saldırıya "büyük olasılıkla gerek kalmayacağını" tekrarladı ve İran’ın "anlaşma yapmayı çok istediğini" savundu.

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