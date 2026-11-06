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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:44

Trump Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı görevden aldı, yerine Stephan Miller'ı atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ı görevden alarak yerine Özel Kalem Müdürü Yardımcısı ve yakın danışmanı Stephen Miller’ı atadı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Trump Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı görevden aldı, yerine Stephan Miller'ı atadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:44

ABD’de düzenlenen ara seçimlerde 'nin yaşadığı hezimet, Başkan yönetiminde sarsıntıya neden oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Trump Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı görevden aldı, yerine Stephan Miller'ı atadı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin aldığı hezimetin ardından Başkan Donald Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın görevine son vererek yerine Stephen Miller'ı atadı.
Demokrat Parti, 3 Kasım seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.
Trump, görevine son verdiği Wiles'ın kendi siyasi organizasyonunda çalışmaya devam edeceğini açıkladı; bir kaynak ise Wiles'ın istifasını sunduğunu öne sürdü.
Yeni Özel Kalem Müdürü olan Stephen Miller, sert göç politikalarının başlıca mimarlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Miller, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanyasına konuşma yazarı olarak katılmıştı.
Miller ayrıca eski Alabama Senatörü ve eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın da danışmanlığını yürütmüştü.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Trump, ’nin 3 Kasım’daki seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesinin ardından Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın görevine son verdi. ABD Başkanı, Wiles’ın yerine Özel Kalem Müdürü Yardımcısı ve yakın danışmanlarından Stephen Miller’ın atandığını açıkladı.

İSTİFASINI SUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wiles'ın görevi boyunca üstün başarı sağladığını belirterek övgüde bulundu ve kendisinin siyasi organizasyonunda çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir ABD’li kaynak ise Wiles’ın Trump’a dün gece yaptığı özel bir konuşmada istifasını sunduğunu öne sürdü.

STEPHAN MILLER KİMDİR?

Son dönemde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı olarak görev yapan ve Trump'ın yakın çevresinin önemli isimlerinden biri olan Miller, Washington’ın sert göç politikalarının başlıca mimarlarından biri olarak değerlendiriliyor. 

Trump Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı görevden aldı, yerine Stephan Miller'ı atadı

Stephan Miller

Trump'ın en yakın ve uzun süredir birlikte çalıştığı danışmanlarından biri olan Miller, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazanma ihtimali düşük görülen kampanyasına konuşma yazarı olarak katılmıştı.

Miller, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Adalet Bakanlığı görevini üstlenen ve göç politikalarında sert tutumuyla bilinen eski Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın da danışmanlığını yapmıştı.

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ETİKETLER
#donald trump
#demokrat parti
#cumhuriyetçi parti
#Susie Wiles
#Stephen Miller
#Dünya
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