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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:12

Trump'ın seçim faturasını kime kesmeyeceği belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin ardından gelen yenilgide faturayı Savunma Bakanı Pete Hegseth'e kesmeyecek. Trump ''Onu görevde tutacağım'' açıklamasında bulundu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:12

ABD Başkanı , 3 Kasım'daki ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin hem hem de 'yu kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Trump'ın seçim faturasını kime kesmeyeceği belli oldu

''ONU GÖREVDE TUTACAĞIM''

Cumhuriyetçilerin sandıkta aldığı mağlubiyetin ardından tepkiler, İran savaşını destekleyen ABD Savunma Bakanı etrafında yoğunlaştı. Trump, ABC muhabiri Jonathan Karl'a yaptığı açıklamada, Hegseth'i görevden almasına ilişkin çağrılara, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim faturasını kime kesmeyeceği belli oldu

Hegseth hakkında memnuniyetsizlik görüşleri aldığına işaret eden Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Trump, ocak ayında Demokrat Kongre göreve başlamadan önce yeni bir savunma bakanı adayının Senato'da onaylanmasının daha kolay olabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

Trump'ın seçim faturasını kime kesmeyeceği belli oldu

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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ETİKETLER
#donald trump
#kongre
#temsilciler meclisi
#senato
#Pete Hegseth
#Dünya
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