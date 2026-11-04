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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:46

ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

ABD'de dün gerçekleşen ara seçimlerin ardından Başkan Trump ağır bir yenilgiye uğradı. Trump'ın destekçileri ise bu yenilginin ardından ABD Başkanı'na tepki göstermeye başladı. Birçoğu İran savaşının bir hata olduğunu söyledi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda suçladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:46

ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Başkan 'ı şoke eden bu ağır yenilginin ardından Cumhuriyetçiler tepki göstermeye başladı. 

ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

EKONOMİK KRİZİN PAYI BÜYÜK

Trump'ın sadık destekçileri bile savaşının bir hata olduğunu ifade etti. Trump'ın yenilmesindeki en büyük payın 8 aydır devam eden İran savaşının neden olduğu ekonomik kriz olduğu belirtildi. 

ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

''UMARIM NETANYAHU'YU ARAR, TEŞEKKÜR EDER''

New York Post'a konuşan bir Cumhuriyetçi stratejist, İran savaşı konusunda İsrail Başbakanı 'yu suçladı ve şunları söyledi:

"Umarım Senato Azınlık lideri ve bir Demokrat olan Chuck Schumer, Netanyahu’yu arar ve zaferi için ona teşekkür eder. Bu savaş tam bir felaketti. İnsanlar bu konuda gerçekleri net bir şekilde görmeli." 

ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

''İRAN YÜZÜNDEN MAHVOLDUK''

Seçmenin tepkisinin gümrük vergilerinden değil, tavan yapan benzin ve mazot fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi. Bir parti yetkilisi ise "İran yüzünden mahvolduk. Cumhuriyetçiler yeniden ayağa kalkmak istiyorsa, atacakları ilk adım İran’daki savaşı sona erdirmek ve gerçek bir 'Önce Amerika' dış politikasını benimsemektir" yorumunu yaptı. 

ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

''TRUMP YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ''

Trump'ın askeri ve siyasi danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğini söyleyenler de oldu. Trump'ın ''gerçekçi çıkış yolu olmayan bir savaşa'' sürüklendiği öne sürüldü. Trump destekçileri, “Şimdi aynı danışmanlar hatalarını kabul etmek yerine kendilerini kurtarma telaşında” diyerek yönetime sert eleştiriler yöneltti.

ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

''SAVAŞ SEÇMEN İÇİN CİDDİ HAYAL KIRIKLIĞI''

Eski bir Pentagon yetkilisi John Ullyot ise seçmenin Trump’ı masrafları düşürmesi ve "bataklığı kurutması" için seçtiğini hatırlatarak, bitmek bilmeyen bu savaşın seçmen nezdinde ciddi bir hayal kırıklığı oluşturduğunu vurguladı.

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#donald trump
#iran
#binyamin netanyahu
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