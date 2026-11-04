ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı

ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Başkan Donald Trump'ı şoke eden bu ağır yenilginin ardından Cumhuriyetçiler tepki göstermeye başladı.

EKONOMİK KRİZİN PAYI BÜYÜK

Trump'ın sadık destekçileri bile İran savaşının bir hata olduğunu ifade etti. Trump'ın yenilmesindeki en büyük payın 8 aydır devam eden İran savaşının neden olduğu ekonomik kriz olduğu belirtildi.

''UMARIM NETANYAHU'YU ARAR, TEŞEKKÜR EDER''

New York Post'a konuşan bir Cumhuriyetçi stratejist, İran savaşı konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçladı ve şunları söyledi:

"Umarım Senato Azınlık lideri ve bir Demokrat olan Chuck Schumer, Netanyahu’yu arar ve zaferi için ona teşekkür eder. Bu savaş tam bir felaketti. İnsanlar bu konuda gerçekleri net bir şekilde görmeli."

''İRAN YÜZÜNDEN MAHVOLDUK''

Seçmenin tepkisinin gümrük vergilerinden değil, tavan yapan benzin ve mazot fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi. Bir parti yetkilisi ise "İran yüzünden mahvolduk. Cumhuriyetçiler yeniden ayağa kalkmak istiyorsa, atacakları ilk adım İran’daki savaşı sona erdirmek ve gerçek bir 'Önce Amerika' dış politikasını benimsemektir" yorumunu yaptı.

''TRUMP YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ''

Trump'ın askeri ve siyasi danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğini söyleyenler de oldu. Trump'ın ''gerçekçi çıkış yolu olmayan bir savaşa'' sürüklendiği öne sürüldü. Trump destekçileri, “Şimdi aynı danışmanlar hatalarını kabul etmek yerine kendilerini kurtarma telaşında” diyerek yönetime sert eleştiriler yöneltti.

''SAVAŞ SEÇMEN İÇİN CİDDİ HAYAL KIRIKLIĞI''

Eski bir Pentagon yetkilisi John Ullyot ise seçmenin Trump’ı masrafları düşürmesi ve "bataklığı kurutması" için seçtiğini hatırlatarak, bitmek bilmeyen bu savaşın seçmen nezdinde ciddi bir hayal kırıklığı oluşturduğunu vurguladı.