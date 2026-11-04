Trump ABD ara seçimindeki şoke edici ağır yenilginin sebeplerini sıraladı

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İstanbul
ABD'deki ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Senatoda çoğunluğu kaybetti, Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların gerisinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hiç beklemediği şoke edici seçim sonuçlarının ardından yorumlar gelmeye başladı.
Trump, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada yenilginin sebeplerinden birinin İran olduğunu söyledi. Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, "Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım." ifadesini kullandı.
Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin önemli eyaletlerde kaybetmesinin başkanlığına etkisine ilişkin "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." dedi.
Trump, kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini kaydederek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "müthiş iş çıkardığını" söyledi.
Seçim sonuçlarına itiraz etme gibi bir düşüncesi olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını belirten Trump, ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını da sözlerine ekledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Fox News'ün eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu ekrana çıkarmasını eleştirerek, bu kişinin "kent tarihinin en kötü belediye başkanı olduğunu" iddia etti.
Trump, "(Blasio) Şehri utanç içinde terk etti ve verdiği zarar hesaplanamaz. Şimdi bize Amerika'nın nasıl yönetileceğini anlatıyor. Fox News, sürekli ve tutarlı şekilde Dumocrat (Demokrat) muhalefeti ve daha kötüsünü ekrana çıkararak bu kayıplardan sorumludur." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, Demokrat Parti'yi küçümsemek amacıyla açıklamalarında, İngilizce'de "aptal" anlamına gelen "dumb" kelimesini çağrıştıracak "Dumocrat" kelimesini kullanıyor.
ABD'de oy sayım işlemi devam ediyor. İlk sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde 435 sandalyenin 219'unu Demokratlar, 123'ünü Cumhuriyetçiler kazandı. Sandalyelerin üçte biri için seçim yapılan Senato'da ise Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler 41 sandalye elde etti. Kalan sandalyeler için oy sayım işlemi devam ediyor.
100 sandalyeye sahip Senatoda 53'e ulaşarak burada çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yasama gücünün kontrolü anlamında önemli bir avantajı yeniden sağlamış oldu.