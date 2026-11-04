ABD'deki ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Senatoda çoğunluğu kaybetti, Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların gerisinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hiç beklemediği şoke edici seçim sonuçlarının ardından yorumlar gelmeye başladı.

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HABERİN ÖZETİ Trump ABD ara seçimindeki şoke edici ağır yenilginin sebeplerini sıraladı ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yenilginin sebepleri hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, yenilginin sebeplerinden birinin İran olduğunu belirtti. Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını söyledi. Başkanlığının seçimlere etkisine dair sorulan soruya "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." şeklinde yanıt verdi. Kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in müthiş iş çıkardığını ifade etti. Seçim sonuçlarına itiraz etme düşüncesinin olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını belirtti. Oy sayımı devam eden seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 219, Cumhuriyetçiler 123 sandalye kazandı; Senato'da ise Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler 41 sandalye elde etti.

YENİLGİNİN SEBEPLERİNDEN BİRİ İRAN SAVAŞI

Trump, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada yenilginin sebeplerinden birinin İran olduğunu söyledi. Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, "Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım." ifadesini kullandı.

''EN BÜYÜK SORUN PUSULADA BENİM OLMAMAM''

Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin önemli eyaletlerde kaybetmesinin başkanlığına etkisine ilişkin "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." dedi.

Trump, kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini kaydederek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "müthiş iş çıkardığını" söyledi.

''GEREKİRSE VETO HAKKIMI KULLANACAĞIM''

Seçim sonuçlarına itiraz etme gibi bir düşüncesi olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını belirten Trump, ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını da sözlerine ekledi.

''FOX NEWS KAYIPLARDAN SORUMLU''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Fox News'ün eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu ekrana çıkarmasını eleştirerek, bu kişinin "kent tarihinin en kötü belediye başkanı olduğunu" iddia etti.

Trump, "(Blasio) Şehri utanç içinde terk etti ve verdiği zarar hesaplanamaz. Şimdi bize Amerika'nın nasıl yönetileceğini anlatıyor. Fox News, sürekli ve tutarlı şekilde Dumocrat (Demokrat) muhalefeti ve daha kötüsünü ekrana çıkararak bu kayıplardan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Demokrat Parti'yi küçümsemek amacıyla açıklamalarında, İngilizce'de "aptal" anlamına gelen "dumb" kelimesini çağrıştıracak "Dumocrat" kelimesini kullanıyor.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

ABD'de oy sayım işlemi devam ediyor. İlk sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde 435 sandalyenin 219'unu Demokratlar, 123'ünü Cumhuriyetçiler kazandı. Sandalyelerin üçte biri için seçim yapılan Senato'da ise Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler 41 sandalye elde etti. Kalan sandalyeler için oy sayım işlemi devam ediyor.

100 sandalyeye sahip Senatoda 53'e ulaşarak burada çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yasama gücünün kontrolü anlamında önemli bir avantajı yeniden sağlamış oldu.