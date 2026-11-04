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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:12

İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de Demokratların Donald Trump'ı yenilgiye uğrattığı ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kalibaf, "Amerikalılar savaşa hayır dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz" dedi. Trump da İran politikasının seçimi kaybetmesinde etkili olduğunu itiraf etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:12

ABD ara seçimlerinde Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde büyük bir zafer elde etti. Yenilgiyi kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, 'a yönelik politikası nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarının sonuçlarda etkili olduğunu itiraf etti.

HABERİN ÖZETİ

İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
ABD ara seçimlerinde Demokratlar zafer elde ederken, ABD Başkanı Donald Trump yenilgide İran politikasının ve artan akaryakıt fiyatlarının etkili olduğunu kabul etti, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sonuçları Amerikalıların savaşa hayır demesi olarak nitelendirdi.
ABD ara seçimlerinde Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde büyük bir zafer kazandı.
Donald Trump, artan akaryakıt fiyatlarının ve İran'daki savaşın Cumhuriyetçilerin kayıplarında rol oynadığını itiraf etti ancak İran kararının doğru olduğundan emin olduğunu belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikalıların vicdanları ya da hayat pahalılığı nedeniyle savaşa 'hayır' dediğini savundu ve ABD hükümetini halkın iradesine uyması konusunda uyardı.
Trump, her şeyi veto etme hakkı olduğunu ancak 2 yıl boyunca bunu yapmak istemediğini ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin 'Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık.' açıklamasını yaptı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

İRAN: AMERİKALILAR SAVAŞA HAYIR DEDİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalibaf, sonuçların Amerikalıların savaşa karşı çıktığını gösterdiğini öne sürerek, “Vicdanları ya da hayat pahalılığı nedeniyle Amerikalılar savaşa hayır dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD yönetiminin kamuoyunun iradesini dikkate almadan hareket etmesi halinde İran'ın buna karşılık vereceği belirtti.

İranlı siyasetçi, “ABD hükümeti, uluslararası çıkar sahiplerine ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim 'hayır'ımızın bir kâbusla birlikte geldiğini öğrenecek” dedi.

İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi

VETO KARTINI ÇIKARDI

Öte yandan ABD Başkanı , Politico'ya yaptığı açıklamada "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün dedim ama (seçmen) aynı fikirde değildi. Çoğu durumda adayları beğenmediler." diye konuştu.

Trump, Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "her şeyi veto etme hakkı olduğunu ancak 2 yıl boyunca bunu yapmak istemediğini" dile getirdi.

İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi

TRUMP'TAN İRAN İTİRAFI

Donald Trump, İran'daki savaşın Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıplarda rol oynadığını kabul etti.

ABD Başkanı, seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya etkisini değerlendirirken de birçok kişinin petrol fiyatlarının İran yüzünden yükseldiği eleştirisinde bulunduğuna işaret etti.

İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi

Trump, "Ben ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için İran konusunda aldığım kararın kesinlikle doğru olduğuna ve olmaya da devam ettiğine tamamen eminim." dedi.

İran'da tansiyonun yükselip yükselmeyeceği sorusuna Trump, bunu değerlendireceklerini ve "bir fırsat" görürlerse bunu yapacaklarını söyledi.

Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin ise "Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık." ifadesini kullandı.

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#donald trump
#iran
#cumhuriyetçiler
#Muhammed Bakır Kalibaf
#Abd Ara Seçimleri
#Dünya
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