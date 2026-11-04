İran'dan ABD'deki seçim sonuçlarına ilk yorum: Amerikalılar savaşa hayır dedi

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İstanbul
ABD ara seçimlerinde Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde büyük bir zafer elde etti. Yenilgiyi kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikası nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarının sonuçlarda etkili olduğunu itiraf etti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kalibaf, sonuçların Amerikalıların savaşa karşı çıktığını gösterdiğini öne sürerek, “Vicdanları ya da hayat pahalılığı nedeniyle Amerikalılar savaşa hayır dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kalibaf, ABD yönetiminin kamuoyunun iradesini dikkate almadan hareket etmesi halinde İran'ın buna karşılık vereceği belirtti.
İranlı siyasetçi, “ABD hükümeti, uluslararası çıkar sahiplerine ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim 'hayır'ımızın bir kâbusla birlikte geldiğini öğrenecek” dedi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya yaptığı açıklamada "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün dedim ama (seçmen) aynı fikirde değildi. Çoğu durumda adayları beğenmediler." diye konuştu.
Trump, Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "her şeyi veto etme hakkı olduğunu ancak 2 yıl boyunca bunu yapmak istemediğini" dile getirdi.
Donald Trump, İran'daki savaşın Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıplarda rol oynadığını kabul etti.
ABD Başkanı, seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya etkisini değerlendirirken de birçok kişinin petrol fiyatlarının İran yüzünden yükseldiği eleştirisinde bulunduğuna işaret etti.
Trump, "Ben ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için İran konusunda aldığım kararın kesinlikle doğru olduğuna ve olmaya da devam ettiğine tamamen eminim." dedi.
İran'da tansiyonun yükselip yükselmeyeceği sorusuna Trump, bunu değerlendireceklerini ve "bir fırsat" görürlerse bunu yapacaklarını söyledi.
Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin ise "Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık." ifadesini kullandı.