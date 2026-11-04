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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 07:19
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 07:26

ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali seçildi

ABD'de oy sayımının sürdüğü ara seçimlerde, Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali seçildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 07:19
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 07:26

Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre eyaletin ilk siyahi kadın valisi olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu.

HABERİN ÖZETİ

ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali seçildi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Demokrat aday Bottoms, Georgia eyaletinin ve ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçilirken, New York'ta da mevcut Demokrat Vali Kathy Hochul koltuğunu korudu.
Demokrat Parti adayı Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'a karşı üstünlük sağlayarak Georgia'nın ilk kadın ve ilk siyahi valisi oldu.
Bottoms'ın zaferiyle Georgia eyaletinin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Georgia'da valilik yarışını kazanan Bottoms'a video mesajla destek vermişti.
New York Valisi Kathy Hochul, Cumhuriyetçi rakibi Bruce Blakeman'ı geçerek 4 yıl daha görev yapma hakkı kazandı.
Hochul, 2021'de Andrew Cuomo'nun istifasının ardından New York'un ilk kadın valisi olmuştu.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Cumhuriyetçi Rick Jackson'a karşı üstünlük sağlayan Demokrat Parti adayı Bottoms, eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.

Daha önce eyaletin en büyük kenti 'da belediye başkanlığı yapmış bir isim olan Bottoms, aynı zamanda ABD tarihinin de ilk siyahi kadın valisi olmayı başardı.

Bottoms'ın, görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in yerini almayı hak kazandığı bu zafer Demokratlar için dönüm noktası olurken, Georgia son yıllarda federal seçimlerde önemli bir mücadele alanı haline geldi.

Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti.

Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyahi kadın adaya desteğini açıklamıştı.

Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.

DEMOKRATLAR NEW YORK VALİLİĞİNİ DE KAZANDI

ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen eyaletlerin başında gelen New York'ta mevcut Demokrat Vali Kathy Hochul (68) koltuğunu korumayı başardı.

Demokrat Parti için çok önemli bir eyalet olan New York'un seçmeni, kadın Vali Hochul'u Cumhuriyetçi rakibi Bruce Blakeman'a tercih etti.

Blakeman'ı kolayca bertaraf eden Hochul, resmi olmayan sonuçlara göre, ara vermeden ikinci defa New York Valiliğini 4 yıl daha yönetmeye hak kazandı.

Hochul, 2021 yılında dönemin Valisi Andrew Cuomo'nun istifasının ardından New York'un ilk kadın valisi olmuş, 2022'de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Lee Zeldin'i 6 puan farkla geçerek tam dönem için seçildi.

ETİKETLER
#georgia
#atlanta
#Bottoms
#Rick Jackson
#Brian Kemp
#Dünya
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