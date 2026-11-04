ABD'de son yılların en çekişmeli seçimlerinden biri olarak görülen ara seçimlerde halk, ABD Kongresi'ni kontrol edecek partiyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun bir kısmının yenileneceği ara seçimlerde oy kullanma işlemleri sürerken, sandıkların kapandığı ilk eyaletler Indiana ve Kentucky oldu. Indiana ve Kentucky, oy verme işlemlerinin tamamlanıp sayımın başladığı ilk iki eyalet oldu. En son sandığın yerel saatle 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor. Seçmenler, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35'inin yanı sıra valilik ve yerel pozisyonlar için oy kullanıyor. Mevcut durumda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45, bağımsızların 2 sandalyesi yer alıyor. Temsilciler Meclisinde mevcut sandalye dağılımı 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat, 1 bağımsız ve 2 boş sandalye şeklindedir.

BAZI SANDIKLAR KAPANDI, OY SAYIMI BAŞLADI

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (Türkiye saati ile 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

KONGREDEKİ MEVCUT DURUM

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.