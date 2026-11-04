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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 02:14
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 02:44

ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde ilk sandıklar kapanmaya başladı. Indiana ve Kentucky'de oy sayma işlemi başladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 02:14
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 02:44

ABD'de son yılların en çekişmeli seçimlerinden biri olarak görülen ara seçimlerde halk, ABD Kongresi'ni kontrol edecek partiyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

HABERİN ÖZETİ

ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun bir kısmının yenileneceği ara seçimlerde oy kullanma işlemleri sürerken, sandıkların kapandığı ilk eyaletler Indiana ve Kentucky oldu.
Indiana ve Kentucky, oy verme işlemlerinin tamamlanıp sayımın başladığı ilk iki eyalet oldu.
En son sandığın yerel saatle 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.
Seçmenler, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35'inin yanı sıra valilik ve yerel pozisyonlar için oy kullanıyor.
Mevcut durumda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45, bağımsızların 2 sandalyesi yer alıyor.
Temsilciler Meclisinde mevcut sandalye dağılımı 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat, 1 bağımsız ve 2 boş sandalye şeklindedir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

BAZI SANDIKLAR KAPANDI, OY SAYIMI BAŞLADI

ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

ve , ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (Türkiye saati ile 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.

ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin 'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

KONGREDEKİ MEVCUT DURUM

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

ABD ara seçimleri: İlk sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
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#ABD
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