ABD Başkanı Donald Trump: İran'ı derhal vurma planımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'a saldırı için hazır ve tetikte olduklarını ancak buna gerek kalmayabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İran'ı derhal vurma planımız yok. Durum muhteşem, istediğimiz her şeyi alıyoruz. Saldırı için hazırız, mermiler namluya sürüldü ancak bunun için hiçbir sebep göremiyorum.

İran ile gerçekten savaştığımız söylenemez. 6 aydan uzun süredir savaşmıyoruz bile.

Hürmüz'den geçen petrol miktarı her geçen gün artıyor. Seçimden sonra fiyatlar düşecek."

Seçimlerle ilgili de konuşan Trump, "Seçimi kazanacak mıyız? İyi bir şansımız var ama rezil olmayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...