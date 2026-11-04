Trump 'Bay veto' olurum dedi, işte ara seçimin ardından elinde kalan yetki

ABD'de dün gerçekleşen ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yenilgiyi kabul etti ve muhalefetle birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Fakat Trump 'tam veto yetkisine' sahip olduğunu da hatırlattı. Tehdidin de geri kalmayan Trump, Demokratların kendisiyle çalışmak isteyeceğini aksi takdirde her şeyi veto edeceğini söyledi.

TRUMP'IN MASASINA YASA TEKLİFLERİNİ DEMOKRATLAR GÖNDERECEK

Yeni çoğunluk, Demokratlara Trump’ın yasama gündemini engelleme, yargı adaylarını durdurma ve denetimi artırma imkanı verecek. Artık hangi yasa tekliflerinin Trump'ın masasına gideceğine Demokratlar karar verecek.

BÜTÇE YETKİSİ KONGRE'DE

ABD Anayasası, bütçe yetkisini sadece Kongre'ye veriyor. Dolayısıyla Demokratlar bu yetkiyi kullanarak Trump’ın öncelikleri için yeni ödenek vermeyi reddedebilir ve tartışmalı uygulama faaliyetlerinin finansmanını engelleyebilir. Kongre paranın nasıl harcanacağına dair kısıtlamalar koyabilir.

SENATO KOMİTELERİ DE GÜNDEMİN KONTROLÜ DE DEMOKRATLARDA

Senato komitelerinin ve gündeminin kontrolü de Demokratlara geçecek. Demokratların, Trump’ın yargı adaylarının birçoğunu engellemesi ve olası bir Yüksek Mahkeme boşluğunun doldurulmasını 2028 başkanlık seçiminin sonrasına ertelemeye çalışması bekleniyor.

TRUMP YÖNETİMİNDEKİ YETKİLİLER CELPLERLE KARŞILAŞABİLİR

Trump yönetimindeki isimler celplerle karşılaşabilir. Fakat Trump’ın atadığı isimlerin yönettiği Adalet Bakanlığı’nın bu celpleri uygulatmaması nedeniyle yetkililerin celplere uymayabileceği değerlendiriliyor. Trump, Ocak ayında Cumhuriyetçi milletvekillerine yaptığı konuşmada, Demokratlar Kongre’yi alırsa üçüncü kez azil süreciyle karşılaşacağını öne sürmüştü.

VETO YETKİSİ TRUMP'TA

Kongre’nin el değiştirmesi Trump’ın tüm yetkilerini sınırlamıyor. Her iki kanattan geçen Demokrat yasa tekliflerinin yürürlüğe girmesi için yine Trump’ın imzası gerekecek. Vetonun aşılabilmesi için ise her iki kanatta üçte iki çoğunluk gerekiyor. The Globalist’te yayımlanan bir analizde de Trump’ın gündemini ciddi ölçüde yavaşlatmak için Senato’da salt çoğunluğun değil 60 oyun gerektiği vurgulandı. Analizde Demokrat kontrolünün Trump’ın yönetim etkinliğini en fazla yüzde 20-30 oranında azaltabileceği öne sürüldü.