ABD ara seçiminin ardından siyasi tarihin ilkleri yaşandı!

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır yenilgiye uğradığı ara seçimlerde birçok ilk yaşandı. Hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde dengeler değişirken ABD siyasi tarihi için ilkler sıralandı.
ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetti. Ancak sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.
ERKEN OYDA KATILIM REKORU
Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.
Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.
Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.
NEW JERSEY'DEN TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE MÜSLÜMAN ÜYE
New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı. Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN
Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.
Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.
KANSAS'A 94 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR
Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton Senatörlük yarışını önde kazandı.
Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.
MAINE'DE 1995'TEN BU YANA İLK DEMOKRAT SENATÖR
Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.
SOUTH CAROLINA'DAN 28 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR
Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.
FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ
ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.
TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ
Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.
Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.
ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU
Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.
Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.