ABD'de yapılan ara seçimlerde New Jersey eyaletinin 12. Kongre bölgesinde seçim sonuçları belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Gazze'de hayat kurtaran Müslüman doktor, seçimi kazanıp Temsilciler Meclisi'ne girdi ABD'deki ara seçimlerde Demokratların adayı Mısır kökenli Dr. Adam Hamawy, New Jersey 12. Kongre bölgesinde seçimi kazanarak ABD Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı. Adam Hamawy, New Jersey eyaletini ABD Kongresi'nde temsil eden ilk Müslüman siyasetçi unvanını elde etti. Hamawy, emeklilik kararı alan Bonnie Watson Coleman'ın ardından ön seçimde 12 adayı geride bırakarak parti adayı olmuştu. 2024 yılında Gazze'de gönüllü sağlık ekipleriyle çalışan bir doktor olan Hamawy'nin ateşkes çağrıları ve İsrail operasyonlarına yönelik eleştirileri seçmende karşılık buldu. Kampanyasında 'Bombalar değil, sağlık hizmetleri' yaklaşımını benimseyen Hamawy, herkes için kapsamlı sağlık sigortasını ve işçi sınıfı ailelerinin ekonomik yükünün hafifletilmesini hedefledi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Demokratların adayı Mısır kökenli Dr. Adam Hamawy, seçimi önde tamamlayarak ABD Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı.

Bu sonuç, bölge siyasetinde tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

EYALET TARİHİNDE BİR İLK

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Adam Hamawy, New Jersey eyaletini ABD Kongresi'nde temsil eden ilk Müslüman siyasetçi ünvanını kazandı.

Uzun süredir Demokrat siyasetçi Bonnie Watson Coleman tarafından temsil edilen 12. Kongre bölgesinde Coleman'ın emeklilik kararı almasının ardından ön seçime giren Hamawy, 12 adayı geride bırakarak parti adayı oldu ve genel seçimlerde de zafer kazandı.

SAĞLIK SİSTEMİ VE ATEŞKES ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

2024 yılında Gazze'de gönüllü sağlık ekipleriyle çalışan bir doktor olarak tanınan Hamawy'nin, İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirileri ve ateşkes çağrıları seçmen tabanında karşılık buldu.

Kampanyasında "Bombalar değil, sağlık hizmetleri" yaklaşımını benimseyen Hamawy, herkes için kapsamlı sağlık sigortasını ve işçi sınıfı ailelerinin ekonomik yükünün hafifletilmesini öncelikli hedefleri olarak açıkladı.