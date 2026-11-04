Gazze'de hayat kurtaran Müslüman doktor, seçimi kazanıp Temsilciler Meclisi'ne girdi

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İstanbul
ABD'de yapılan ara seçimlerde New Jersey eyaletinin 12. Kongre bölgesinde seçim sonuçları belli oldu.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Demokratların adayı Mısır kökenli Dr. Adam Hamawy, seçimi önde tamamlayarak ABD Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı.
Bu sonuç, bölge siyasetinde tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedildi.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Adam Hamawy, New Jersey eyaletini ABD Kongresi'nde temsil eden ilk Müslüman siyasetçi ünvanını kazandı.
Uzun süredir Demokrat siyasetçi Bonnie Watson Coleman tarafından temsil edilen 12. Kongre bölgesinde Coleman'ın emeklilik kararı almasının ardından ön seçime giren Hamawy, 12 adayı geride bırakarak parti adayı oldu ve genel seçimlerde de zafer kazandı.
2024 yılında Gazze'de gönüllü sağlık ekipleriyle çalışan bir doktor olarak tanınan Hamawy'nin, İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirileri ve ateşkes çağrıları seçmen tabanında karşılık buldu.
Kampanyasında "Bombalar değil, sağlık hizmetleri" yaklaşımını benimseyen Hamawy, herkes için kapsamlı sağlık sigortasını ve işçi sınıfı ailelerinin ekonomik yükünün hafifletilmesini öncelikli hedefleri olarak açıkladı.