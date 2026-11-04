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Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 08:44

Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokrat Partili James Talarico, Texas eyaletindeki Senato yarışında Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup etti. Talarico, 38 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim olarak tarihe geçti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 08:44

ABD'deki ara seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri eyaletinde yaşandı. Trump'ın kalesi olarak anılan Teksas'tan çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirirken, 37 yaşındaki Talarico, 38 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
ABD'deki 2026 ara seçimlerinde Trump'ın kalesi olarak bilinen Teksas'ta 37 yaşındaki Talarico, 38 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim olarak dikkat çeken bir sonuç elde etti.
Talarico, eski bir öğretmen ve ilahiyat öğrencisi olup, kampanya sürecinde dini inancını öne çıkararak bağımsız ve Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı başardı.
Bu zafer, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı Teksas'ta 2026 ara seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.
Talarico'nun kampanyası, Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşma hedefiyle dikkat çekti.
Cumhuriyetçi Adalet Bakanı Ken Paxton, kampanya döneminde çeşitli hukuki ve kişisel tartışmalarla gündeme geldi.
Paxton, 2015'teki dolandırıcılık suçlamaları ve 2023'te azil istemiyle yargılanmasının ardından 2024'te savcılarla anlaşarak tazminat ödemeyi kabul etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk

TEXAS'TA 38 YIL SONRA BİR İLK

Eski bir öğretmen ve ilahiyat öğrencisi olan Talarico, kampanya sürecinde dini inancını öne çıkaran bir söylem kullandı ve bağımsız ile Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı başardı.

Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk

Talarico'nun zaferi, ABD Başkanı 'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı eyalette 2026 ara seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.

Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk

Demokrat seçmenlerin yanı sıra bağımsız ve Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı hedefleyen Talarico, kampanyasıyla dikkat çekti.

CUMHURİYETÇİ ADAY TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Cumhuriyetçi Adalet Bakanı Ken Paxton, kampanya dönemi boyunca çeşitli hukuki ve kişisel tartışmalarla gündeme geldi.

Paxton, 2015 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında hazırlanan iddianamenin yanı sıra 2023 yılında Teksas Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle yargılanmış ancak Eyalet Senatosunda beraat etmişti.

Paxton, 2024 yılında savcılarla anlaşmaya vararak mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmiş ve yargılanmaktan kurtulmuştu.

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ETİKETLER
#donald trump
#texas
#abd senatosu
#Ken Paxton
#Talarico
#Dünya
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