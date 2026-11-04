ABD'deki ara seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri Texas eyaletinde yaşandı. Trump'ın kalesi olarak anılan Teksas'tan çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirirken, 37 yaşındaki Talarico, 38 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim oldu.

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HABERİN ÖZETİ Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk ABD'deki 2026 ara seçimlerinde Trump'ın kalesi olarak bilinen Teksas'ta 37 yaşındaki Talarico, 38 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim olarak dikkat çeken bir sonuç elde etti. Talarico, eski bir öğretmen ve ilahiyat öğrencisi olup, kampanya sürecinde dini inancını öne çıkararak bağımsız ve Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı başardı. Bu zafer, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı Teksas'ta 2026 ara seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Talarico'nun kampanyası, Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşma hedefiyle dikkat çekti. Cumhuriyetçi Adalet Bakanı Ken Paxton, kampanya döneminde çeşitli hukuki ve kişisel tartışmalarla gündeme geldi. Paxton, 2015'teki dolandırıcılık suçlamaları ve 2023'te azil istemiyle yargılanmasının ardından 2024'te savcılarla anlaşarak tazminat ödemeyi kabul etti.

TEXAS'TA 38 YIL SONRA BİR İLK

Eski bir öğretmen ve ilahiyat öğrencisi olan Talarico, kampanya sürecinde dini inancını öne çıkaran bir söylem kullandı ve bağımsız ile Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı başardı.

Talarico'nun zaferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı eyalette 2026 ara seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.

Demokrat seçmenlerin yanı sıra bağımsız ve Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı hedefleyen Talarico, kampanyasıyla dikkat çekti.

CUMHURİYETÇİ ADAY TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Cumhuriyetçi Adalet Bakanı Ken Paxton, kampanya dönemi boyunca çeşitli hukuki ve kişisel tartışmalarla gündeme geldi.

Paxton, 2015 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında hazırlanan iddianamenin yanı sıra 2023 yılında Teksas Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle yargılanmış ancak Eyalet Senatosunda beraat etmişti.

Paxton, 2024 yılında savcılarla anlaşmaya vararak mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmiş ve yargılanmaktan kurtulmuştu.