Trump'ın kalesinde büyük şok: Teksas'ta 38 yıl sonra bir ilk

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İstanbul
ABD'deki ara seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri Texas eyaletinde yaşandı. Trump'ın kalesi olarak anılan Teksas'tan çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirirken, 37 yaşındaki Talarico, 38 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim oldu.
Eski bir öğretmen ve ilahiyat öğrencisi olan Talarico, kampanya sürecinde dini inancını öne çıkaran bir söylem kullandı ve bağımsız ile Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı başardı.
Talarico'nun zaferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı eyalette 2026 ara seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.
Demokrat seçmenlerin yanı sıra bağımsız ve Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı hedefleyen Talarico, kampanyasıyla dikkat çekti.
Cumhuriyetçi Adalet Bakanı Ken Paxton, kampanya dönemi boyunca çeşitli hukuki ve kişisel tartışmalarla gündeme geldi.
Paxton, 2015 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında hazırlanan iddianamenin yanı sıra 2023 yılında Teksas Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle yargılanmış ancak Eyalet Senatosunda beraat etmişti.
Paxton, 2024 yılında savcılarla anlaşmaya vararak mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmiş ve yargılanmaktan kurtulmuştu.