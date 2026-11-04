4 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükseliş başladı: ABD seçimleri dengeleri değiştirdi

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerden gelen ilk sonuçların Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da güç kazandığına işaret etmesi, piyasaları hareketlendirdi. Bir süredir düşüş trendini koruyan altın 4 Kasım Çarşamba gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...