4 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükseliş başladı: ABD seçimleri dengeleri değiştirdi

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İstanbul
ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerden gelen ilk sonuçların Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da güç kazandığına işaret etmesi, piyasaları hareketlendirdi. Bir süredir düşüş trendini koruyan altın 4 Kasım Çarşamba gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.403,08₺
Yarım Altın Satış: 20.939,58₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.833,11₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.840,03₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.329,34₺
Gram Altın Satış: 6.330,23₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.233,52₺
Çeyrek Altın Satış: 10.469,79₺