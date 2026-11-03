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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:07

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar çetesine operasyon

Adana merkezli 3 ilde "Kurşunlar" ve "Aylar" suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken çete üyelerinin, haraç istediği kişinin 16 yaşındaki oğlunu başından vurdukları öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:07

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kurşunlar" ve "Aylar" silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü. 

HABERİN ÖZETİ

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar çetesine operasyon

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Adana merkezli 3 ilde "Kurşunlar" ve "Aylar" silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında işlem başlatılan 35 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.
Örgüt üyelerinin iş insanlarını yurt dışı numaralarından tehdit edip haraç istedikleri ve 19 Ekim 2026'da haraç istedikleri bir kişinin 2010 doğumlu oğlunu başından vurdukları belirlendi.
Hedef alınan 35 şüpheliden 6'sının yurt dışında, 9'unun ceza infaz kurumlarında olduğu ve aralarında örgüt lideri Mehmet Raşit Aktay'ın da bulunduğu 3 kişinin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirildi.
Aynı örgüte yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen önceki operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 34'ünün tutuklandığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Örgütün özellikle Adana’nın Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 Kasım 2026 günü saat 06.00’da Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.

İŞ İNSANLARINI YURT DIŞI NUMARALARI ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. 

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar çetesine operasyon

Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden örgütün reklamını yaptıkları ve yeni üyeler kazanmaya çalıştıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca yurt dışı kaynaklı telefon numaraları üzerinden iş insanlarını arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri ortaya çıkarıldı.

HARAÇ İSTEDİKLERİ KİŞİNİN 16 YAŞINDAKİ OĞLUNU BAŞINDAN VURDULAR

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici olayın 19 Ekim 2026 tarihinde yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre örgüt üyeleri, haraç talep ettikleri bir kişinin 2010 doğumlu oğlunu öldürme kastıyla silahla başından yaraladı.

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar çetesine operasyon

ÇOK SAYIDA SİLAH VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler 3 ilde belirlenen adreslerde 19 zanlıyı yakaladı, çok sayıda silah, fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirdi.

ÖNCEKİ OPERASYONDA 34 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Örgüte yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen önceki operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 34’ü tutuklanmıştı. Ancak yürütülen yeni soruşturmalar kapsamında şüphelilerin benzer suçları işlemeye devam ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

ARALARINDA KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR DA VAR

Yapılan tespitlerde, yeni operasyon kapsamında hedef alınan 35 şüpheliden 6’sının yurt dışında, 9’unun ise ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 7’si hakkında başka soruşturma ve dosyalar kapsamında yakalama kararı olduğu, bunlardan 3’ünün kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar çetesine operasyon

Örgüt lideri olduğu belirtilen Mehmet Raşit Aktay ile örgüt yöneticisi ve üyelerinden bazılarının farklı ağır ceza mahkemelerinde uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan yargılandıkları ve haklarında kırmızı bülten bulunduğu kaydedildi.

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu başından vurdular! Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar çetesine operasyon

Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4’ü aranan şahıs (ASÇ) olmak üzere toplam 35 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

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ETİKETLER
#adana
#Adana Emniyet Müdürlüğü
#Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Kurşunlar Silahlı Suç Örgütü
#Mehmet Raşit Aktay
#3. Sayfa
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