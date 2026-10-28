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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:01

Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

Adana'da 15 yaşındaki oğulları Nurmuhammet Musaoğlu, uğradığı silahlı saldırı nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı verirken, bu sefer de aile ölüm tehditleri almaya başladı. Söz konusu şahıslara 7-8 milyon lira verdiğini öne süren acılı baba tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin yanı sıra saldırının arkasındaki kişilerin de yakalanmasını istedi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:01

’nın ilçesinde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şahıs, kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından yaralanan çocuğu babası hastaneye götürürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Adana'da bir iş yerinde 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun başından vurularak ağır yaralanması olayının 17 yaşındaki şüphelisi tutuklanırken, hastanede yaşam mücadelesi veren çocuğun ailesi haraç çetesi tarafından ölümle tehdit edildiklerini belirtti.
Seyhan ilçesindeki iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, motosikletle gelen şüpheli tarafından tabancayla başından vuruldu.
Olayın tetikçisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki A.E., Mersin'e kaçma hazırlığındayken yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Çocuğun 8 gündür hastanede yaşam mücadelesi verdiği süreçte aile, yurt dışı numaralarından tehdit mesajları aldıklarını ifade etti.
Baba Ercüment Musaoğlu, olayın bir haraç çetesi tarafından gerçekleştirildiğini ve geçen yıl bu kişilere 7-8 milyon lira verdiğini iddia etti.
Musaoğlu ailesi, çocuklarının hayati tehlikesi sürerken hastane önünde de ölüm tehditleri almaya devam ettiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

“2 SAATE SİZİ VURACAĞIZ”

Nurmuhammet'in babası Ercüment ile annesi Nursel Musaoğlu hastane bahçesinde 8 gündür yaşam mücadelesi veren oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor. Ancak aile, bu süreçte olayın azmettiricileri tarafından yurtdışı numaralarından tehdit mesajları aldı. Mesajda, "Size kim selam verirse, onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız" ifadeleri yer aldı.

Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

“ÇOCUKLARIMA BİR ŞEY OLMASIN DİYE ELİMDE AVCUMDA NE VARSA VERDİM”

Gazetecilere konuşan baba Ercüment Musaoğlu, "Oğlum 8 gündür hayat mücadelesi veriyor. 15 yaşındaki çocuğumu başından vurdular, bunlar bir haraç çetesi" dedi. Konunun alacak-verecek meselesi olmadığını savunan Musaoğlu, "Bizden haraç istediler. Dükkanıma kurşun sıktılar. Çocuklarıma bir şey olmasın diye elimde avcumda ne varsa verdim" diye konuştu.

Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen baba Musaoğlu, "Aradan bir yıl geçti, bu vampirler yine beni ölümle tehdit ettiler. 'Bir emekliyim, başka gelirim yok' dedim. Bunlar da çocuğumun kafasından vurdular. Arsamı sattım, arabamı sattım. Dükkanımı kurşunlattılar. 6 çocuğum var, onlara bir şey olmasın dedim. Ölüm tehditleri alıyorum daha. Bir yıl geçti aradan, kimseden benden bir kuruş alacağı yok. Bir evim kaldı onu da size veremem dedim. Hain pusu kurup oğlumun kafasına sıktılar" diye konuştu.

"EVE GİDEMİYORUM, KIRMIZI IŞIKTA DURAMIYORUM"

Geçtiğimiz yıl saldırganlara 7-8 milyon lira verdiğini öne süren Ercüment Musaoğlu, "7-8 milyon TL benden aldılar, çocuklarım ölmesin dedim. Geçen yıl dükkanımın kurşunlattılar, kepenkte izler hala duruyor. Hâlâ da ölümle tehdit ediliyorum. Eve gidemiyorum, kırmızı ışıkta duramıyorum. Hastane önünde oğlum ölümle savaşırken ben de ölüm tehditleri alıyorum. Can güvenliğim yok. Bu acımız bize yetmemiş gibi, ikinci bir acı yaşatıyorlar. Bunlar bir çete, bunlar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Tetikçiler kandırılmış çocuklardır" ifadelerini kullandı.

Evlatları başından vurulan aileye kan donduran tehdit: “2 saate sizi vuracağız”

"İNSANLARIN KANIYLA BESLENİP HAYAT YAŞIYORLAR"

Anne Nursel Musaoğlu ise evladı için korktuğunu söyleyerek, "O caniler buradaki insanların kanıyla beslenip hayat yaşıyorlar. Burada her gün bizim gibi insanlar acı çekiyor. Ama dile getiremiyorlar. Hâlâ tehdit, herkes korkuyor. Hayalleri vardı, masumdu, günahsızdı hiçbir şeyden haberi yoktu. Sizin de evlatlarınız var, benim gibi bir sürü insanın canı yanıyor ama çıkıp söyleyemiyorlar" dedi.

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#adana
#seyhan
#il emniyet müdürlüğü
#A.e.
#Nurmuhammed Musaoğlu
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