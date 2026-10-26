Kocaeli'de 9 ay arayla aynı kebapçıya silahlı saldırı: İş yeri sahibi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bugün yaşanan saldırıda 53 yaşındaki iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıççeken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.