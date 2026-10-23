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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 23:07

Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı

Ürdün'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Terör saldırısı olduğu belirtilen olayın aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 23:07

'ün Kerek kenti, bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita, İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile birlikte kentte basın açıklaması yaptı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Meayita, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Ürdün İçişleri Bakanı Feraye de saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

"Bu saldırı, Ürdünlü ailelerin yüreğini dağladı" diyen Feraye, güvenlik birimlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Feraye, "Bu korkak terör eylemi, Ürdünlülerin şiddeti ve aşırılığı reddetme, terörün her türüyle mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." şeklinde konuştu.

KRAL ABDULLAH: EN AĞIR CEZALARLA KARŞILIK VERECEĞİZ

Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerek’i hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

"İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını böleceğini sananların çabaları, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında boşa çıkmıştır." diyen Kral Abdullah, ülkenin kuzeyinden güneyine tüm Ürdünlülerin birlik içinde olduğunu vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Kral Abdullah, "Ürdünlülerin kanı değerlidir. Bu ülkeye el uzatanlara demir yumrukla karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

3 KİŞİ RASTGELE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından yerel medyada yer alan haberlerde, kilise yakınında bir araçtan inen silahlı 3 kişinin, rastgele ateş açtığı aktarıldı.

Olay sırasında kilise içinde ve dışarıda 150'den fazla kişi olduğu da ifade edildi. Öte yandan saldırı sonrası Başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

Yaralıların nakledildiği Kerek Hastanesi, yaralılar için acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı

KRAL ABDULLAH'TAN HASTANEDE ZİYARET

Prens Ali Bin Hüseyin Askeri Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralılar, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ziyaret edildi.

ETİKETLER
#Ürdün
#Kerek
#Ubeydullah El-meayita
#Mazin El-feraye
#Kral 2. Abdullah
#Dünya
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