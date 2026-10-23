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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 23:20

ABD Büyükelçisi Tom Barrack 'İran'ı bu hafta sonu vurabiliriz' dedi, Trump'tan 'Haberim yok' karşılığı geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "İran'ı bu hafta sonu vurabiliriz." dedi. Konunun sorulduğu Donald Trump ise "Açıklamadan haberim yok." karşılığını verdi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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ABD Büyükelçisi Tom Barrack 'İran'ı bu hafta sonu vurabiliriz' dedi, Trump'tan 'Haberim yok' karşılığı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 23:20

28 Şubat 2026'da ile 'in ortak saldırısıyla başlayan ve köklü bir ateşkesle anlaşmaya bir türlü varamayan savaşıyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

ABD Büyükelçisi Tom Barrack 'İran'ı bu hafta sonu vurabiliriz' dedi, Trump'tan 'Haberim yok' karşılığı geldi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İran'a bu hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenebileceği yönünde açıklamada bulundu.
Tom Barrack, Mario Nawfal'ın 'Hafta sonu İran'a yeni bir saldırı olabilir mi' sorusuna 'Kesinlikle' yanıtını vererek saldırı sinyali verdi.
Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya açık olduğunu ve aylardır nükleer faaliyetler ile yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere yürütüldüğünü belirtti.
Barrack, anlaşmaya varılamaması durumunda bir sonuç olacağını ancak bu sonucun rejim değişikliği olmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Barrack'ın söz sorulduğunda açıklamadan haberi olmadığını belirtti.
Trump, bilgisinin olmadığını söylemekle birlikte bu durumu 'Tahran'a gönderilecek harika bir mesaj' olarak nitelendirdi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi , "İran'ı bu hafta sonu vurabiliriz." açıklamasında bulundu.

Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal’ın programına katıldı. Barrack ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği sinyalini verdi. Nawfal’ın "Hafta sonu İran’a yeni bir saldırı olabilir mi" sorusuna cevap veren Tom Barrack, "Kesinlikle" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ÇOK NET, AYLARDIR MÜZAKERE MASASINDAYIZ"

ABD Başkanı ’ın sözlerine atıfta bulunan Barrack, "Başkan bu konuda çok net. Bir anlaşmaya açık, görüşmelere hazır ve ulaşılabilir durumda. Aylardır, aylardır ve aylardır müzakere masasında bulunuyoruz. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği ve tüm bunlar, tamamlanması gereken bölümün ayrıntıları ve noktalama işaretleri niteliğinde" dedi. Trump’ın Temsilcisi Barrack, Washington’ın "dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, askeri saldırıların sona ermesi ve müttefikimiz İsrail’e ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması konusunda bir pazarlık yürüttüğünü" söyledi.

"ANLAŞMAYA VARAMAZSAK BUNUN BİR SONUCU OLACAK"

ABD’nin diplomatik bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirten Barrack, "Ancak anlaşmaya varamazsak ve dünyayı, müttefiklerimizi ve Körfez ülkelerini tehdit etmeyi sürdürürseniz bunun bir sonucu olacaktır. Bu sonucun rejim değişikliği olmayacak. ABD Başkanı, rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Onun istediği, rehinelerin olmadığı, tehditlerin bulunmadığı ve dünyanın sakinleşebileceği bir denge oluşturmak ve mevcut durumu güvence altına almak. Rejim değişikliğiyle ilgili sorun her zaman şudur: Ertesi gün ne olacak?" diye konuştu.

TRUMP: AÇIKLAMADAN HABERİM YOK

ABD Başkanı Donald Trump, Barrack'ın sözlerinin kendisinin sorulması üzerine "Açıklamadan haberim yok." karşılığını verdi.

Trump, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını belirtmesinin yanında sözlerine "Tahran'a gönderilecek harika bir mesaj bu." yorumunu ekledi.

 

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#israil
#donald trump
#ABD
#iran
#Tom Barrack
#Dünya
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