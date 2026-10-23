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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 04:58

Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali: "Canlarına okuduk, daha da ileri gidebiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Onların canına okuduk. Belki bunu biraz daha ileri götürebiliriz" diyerek yeni askeri adımların sinyalini verdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 04:58

, " Devlet Başkanı , gece boyunca gerçekleşen yeni Rus saldırılarının Putin cephesinde hiçbir şeyin değişmediğinin ve Putin’in barış istemediğinin kanıtı olduğunu söyledi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bu durum zaten epeydir yaşanıyor" cevabını verdi.

Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali: "Canlarına okuduk, daha da ileri gidebiliriz"

UKRAYNA VE ELON MUSK'IN STARLINK KARARI

Ukrayna'nın Starlink sistemine erişiminin kısıtlandığı hatırlatılan Trump’a "Ukrayna’ya Starlink bağlantısını geri getirmesi için ’ı aramayı düşünür müydünüz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya kesin bir cevap vermeyen Trump, "Bunu pek söylemek istemiyorum ama yaşanan şeyin çok ilginç bir durum olduğunu biliyorum. Bu yüzden şöyle ya da böyle diye bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat, Elon ile ilişkim çok iyi" ifadelerini kullandı. Trump, Wall Street Journal gazetesinin bu konuda Elon Musk’ı arayarak yardım talep ettiği yönündeki iddiasının hatırlatılması üzerine, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz, benim aramam ya da başka birinin araması hiçbir şeyi değiştirmez. Sanırım işin özeti, onu geri getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali: "Canlarına okuduk, daha da ileri gidebiliriz"

TRUMP: "İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump, savaşının seçim yarışlarını nasıl etkilediği yönündeki bir soruya, "Bir bakıma insanlar bunu seviyorlar çünkü diğer başkanların yapması gereken şeyi ben yapıyorum. Başka bir açıdan bakarsak, belki de sevmiyorlardır. Çünkü bunun bir bedeli var ve ben bu adımı attığım an bunu biliyordum" cevabını verdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, "Bu, diğer başkanlar tarafından çok uzun zaman önce yapılmalıydı" dedi. İran’a yönelik saldırıların devam edebileceğinin sinyalini veren Trump, "Onların canına okuduk. Belki bunu biraz daha ileri götürebiliriz" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#elon musk
#Trump
#ukrayna
#iran
#vladimir zelenskiy
#Dünya
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