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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:00

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde Trump'a ait bazı fotoğraflar, videolar olduğuna inandığını söyledi. Clinton, Jeffrey Epstein dosyaları yayınlandığında Trump hakkında ortaya konulanların herkesi şoke edeceğini düşündüğünü aktardı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:00

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gazeteci Kara Swisher ile birlikte sunduğu "High Stakes" (Yüksek Riskler) podcastinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, katıldığı bir podcast yayınında Donald Trump hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisi, başkanlığı dönemindeki eylemleri ve kişisel zaafları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Clinton, Trump'ın 2016 seçim kampanyası sırasında Putin'den e-posta hesabına sızmasını istediğini ve Rusya'nın Trump'ın kazanmasına yardım ettiğine dair istihbarat bilgilerini engellemeye çalıştığını iddia etti.
Trump'ın Putin'in mutlak gücüne hayran olduğunu belirten Clinton, onun denetlenmeyen güce sahip otoriter bir diktatör olmak istediğini öne sürdü.
Clinton, Trump'ın Rusya ile daha fazla mali anlaşma yaparak para kazanmak istediğini ve Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen topraklarından vazgeçmesini sağlamak isteyebileceğini belirtti.
Jeffrey Epstein dosyalarının yayımlanmasının Trump hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıkarabileceğine inanıyor ve Putin'in Trump hakkında elinde kozlar olduğunu düşünüyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''TRUMP, PUTİN'DEN E-POSTA HESABIMA SIZMASINI İSTEDİ''

Washington ile Moskova arasındaki muhtemel anlaşmalara ve ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki ilişkilere değinen Clinton şunları söyledi:

"10 yıl önce Trump'ın Putin'in mutlak gücüne hayran olduğu çok açık hale gelmişti. İş yapmaya çalışıyordu ve daha sonra, aksini iddia etmesine rağmen, 2016 seçim kampanyası boyunca Moskova'da bir Trump Tower inşa etmek için iş yapmaya çalışmayı sürdürdüğünü öğrendik. Putin'den e-posta hesabıma sızmasını istedi. E-posta’da istihbarat servislerimizden, Rusya'nın Trump'ın kazanmasına nasıl yardım ettiğine dair bilgilerimiz vardı. Yani, liste gerçekten çok uzundu." 

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''İSTİHBARAT SAYESİNDE YARDIM ETTİ, BENİ SAF DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞTI''

Trump’ın "Rusya aldatmacası" ifadelerine vurgu yapan Clinton, "Kendisine karşı kanıtlanabilir olan her iddiaya böyle yapıyor; ister mahkemede ister siyasette olsun. Çünkü gerçeğin ne olduğunu asla kabul etmek istemiyor. Kayıtlar, yalnızca Putin tarafından desteklendiğini değil, Putin'in ona çevrimiçi ortamda yardım etmek için istihbarat unsurlarını kullandığını da inanılmaz derecede ikna edici biçimde ortaya koyuyor. Beni saf dışı bırakmaya çalışarak ona yardım etti" diye konuştu.

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''TRUMP, PUTİN'E BAĞLI''

Rusya’nın Trump'ın başkan olmasını istediğini vurgulayan eski bakan, "Çünkü ben Putin'le karşı karşıya gelmiştim, Putin'e karşı durmuş ve Putin'in gerçekleştirdiği ve yalnızca Rus halkı için değil, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için de kötü olan pek çok eyleme dikkat çekmiştim" ifadelerini kullandı.

Hillary Clinton, uyardığı tüm konuların ve kanıtların ortaya koyduğu her şeyin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğini belirterek, "Trump, Putin’e özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası ABD’nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla bağlı" şeklinde konuştu.

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''UKRAYNA'YI BAHANE ETTİ AMA YAKITTAKİ ARTIŞ İRAN SAVAŞI YÜZÜNDEN''

Kara Swisher’ın "Trump bu eylemleri neden şimdi yapıyor" sorusuna Clinton, şu cevabı verdi:

"Sanırım Ukraynalıların kendilerini savunma ve savaşı Rusya'ya taşıma çabalarını, bir şekilde benzin ve dizel fiyatlarını etkiliyormuş gibi göstermeye çalıştı. Bu tamamen bir yalan. Yakıt fiyatlarındaki artış, ağırlıklı olarak onun pervasız savaşından, İran'a karşı yürüttüğü başarısız ve pervasız savaştan kaynaklanıyor. Dolayısıyla siyasi gerekçe ortaya koymaya çalıştı ama kimse bunu ciddiye almıyor.''

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''DENETLENEMEYEN GÜCE SAHİP OTORİTER DİKTATÖR OLMAK İSTİYOR''

''Bence mesele temelde üç şeye dayanıyor. Bence her şeyden önce, rakiplerini öldürmek de dahil olmak üzere istediklerini yapabilen güçlü erkek liderlere hayranlık duyuyor. Bütün bunların ima ettiği, denetlenmeyen güce sahip otoriter bir diktatör olmak isteyen bir başkanımızın olması gerçekten inanılmaz. Dolayısıyla bence ilk mesele bu.''

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''TRUMP UKRAYNA'NIN VARLIKLARINI PAYLAŞMAK İSTİYOR''

İkinci meselenin ise Trump’ın Rusya ile daha fazla anlaşma yaparak daha fazla para kazanmak istediğini belirten Clinton, "Bu konuda çok sayıda haber yapıldı. Bu arada The Wall Street Journal, Trump'ın ailesi ve yakın çevresindekilerle birlikte neler çevirdiğini ortaya çıkarmak konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Petrol ve doğal gaz anlaşmaları, kritik minerallerle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Rusya'yla mali anlaşmalar yapmak istiyorlar. Hem petrol ve doğal gaz sahaları, Rusya’nın ulusal petrol şirketi Lukoil gibi Rus varlıklarıyla ilgili anlaşmalar yapmak istiyorlar hem de Ukrayna’nın varlıklarını paylaşmak ve Ukrayna’nın Rusya’nın işgal ettiği ve elinde tuttuğu topraklardan temelde vazgeçmesini sağlamak istiyorlar. Dolayısıyla Trump'ın herhangi bir şey yaptığını gördüğünüzde, eski sloganı hatırlayın: Parayı takip edin, parayı takip edin" diye konuştu.

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var

''BENCE EPSTEIN DOSYALARINDA TRUMP'A AİT ŞOKE EDİCİ ŞEYLER VAR''

Clinton, cinsel istismar suçlusu ABD’li milyarder ile ilgili dosyalara da vurgu yaparak, "Üçüncü olarak, Putin'in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her ne varsa bunları tuttuğuna inanmaya devam ediyorum. Trump'ın, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı ne kadar güçlü bir mücadele verdiğine bakın. Ve nihayet tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump'ı destekleyen insanlar bile bu dosyaların Trump hakkında ortaya koydukları karşısında şoke olacaklar. Dolayısıyla dürüst olmak gerekirse, bence mesele diktatör olmayı arzulaması, para, para ve Putin'in elindeki şeyleri ortaya dökmemesi için onu memnun tutmak" ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Hillary Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddialar: Putin'de fotoğrafları, videoları var
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ETİKETLER
#donald trump
#vladimir putin
#jeffrey epstein
#Hillary Clinton
#Kara Swisher
#Dünya
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