ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin South Carolina eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde konuştu. İran’la devam eden askeri gerilime değinen Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama’yı eleştirerek, "Obama'nın İran için nükleer silaha giden bir yol olan Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) yani İran Nükleer Anlaşması’nı ben iptal ettim" hatırlatmasında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ 'Petrol fiyatları küçük bir bedel' diyen Trump iki savaşın da yakında biteceğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'daki mitinginde İran'la yaşanan askeri gerilimi, nükleer kapasiteye yönelik operasyonları ve Rusya'da tutuklu bir ABD vatandaşının serbest bırakılmasını değerlendirdi. Trump, 'Gece Yarısı Çekici' ve 'Destansı Öfke' operasyonlarıyla İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yerle bir ettiklerini ve İran savaşının çok yakında biteceğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemek adına ödenen küçük bir bedel olduğunu, savaş bittiğinde fiyatların hızla düşeceğini savundu. Şimdiye kadar 8 savaşı bitirdiğini, Rusya-Ukrayna ve İran savaşlarını da bitirmeye çok yakın olduğunu belirterek kendisine Nobel Barış Ödülü verilmemesine tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Rusya'da 4 yıldır hapiste bulunan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasını sağladığını açıkladı.

Gerçekleştirdikleri askeri operasyonlarla İran’ın nükleer kapasitesine büyük bir darbe indirdiklerini vurgulayan Trump, "Harika bir operasyon olan Gece Yarısı Çekici Operasyonu (Operation Midnight Hammer) ve Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury) ile İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yerle bir ettik" dedi.

''İRAN SAVAŞI ÇOK YAKINDA BİTECEK''

İran’ı her açıdan yenilgiye uğrattıklarını savunan Trump, "Onları askeri, finansal ve diğer her bakımdan mağlup ettik" diye konuştu. İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, "Bu yıllar önce yapılmalıydı" ifadelerini kullandı.

Trump, İran savaşının yakında sona ereceğini yineleyerek, "Bu çok yakında tamamen bitecek. Şimdi oradan ayrılabiliriz, ancak İran’ın uzun vadede, kalıcı olarak nükleer silah edinemeyeceğinden emin olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İran karşısında elde ettikleri başarının "inanılmaz" olduğunu ifade eden Trump, "Ordumuz olağanüstü. Trump Boğazı'nda abluka uyguluyoruz. Ben oraya Trump Boğazı diyorum. Sizce Araplar bu ismi koymamı nasıl karşılar? Sizce bundan çok hoşlanırlar mı?" diye sordu.

''PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ KÜÇÜK BİR BEDEL''

Trump, şimdiye dek 8 savaşı sona erdirdiğini belirterek, "2 tanesini daha bitirmeye çok yakınız. Rusya-Ukrayna savaşı ve İran. Öyle ya da böyle sona erecekler" dedi. Petrol fiyatlarında yaşanan artışın İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için ödenen "çok küçük bir bedel" olduğunu belirten Trump, savaşın sona ermesi ile birlikte fiyatların hızla düşeceğini ifade etti.

İran’a yönelik suçlamalarını tekrarlayan Trump, "Terörün bir numaralı devlet destekçisi, yeryüzündeki en kötü niyetli ulus. Eğer nükleer silaha sahip olsalardı, onu 1 gün hatta 1 saat içinde kullanırlardı" şeklinde konuştu.

''8 SAVAŞI BİTİRDİM NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALAMADIM''

8 savaşı bitirmesine rağmen Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmemesine tepki gösteren Trump, "Tüm bu savaşları ben bitirdim ve harika barış ödülünü genç bir hanıma verdiler. Sanırım 80 yaşında. Kimsenin adını bile duymadığı genç bir hanım" diye konuştu.

Trump, Ukrayna ordusu adına savaştığı suçlamasıyla Rusya'da 4 yıldır hapiste bulunan ABD vatandaşı 75 yaşındaki emekli öğretmen ve eski asker Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasına da değindi. Bunu sağlamak için Rusya Devlet Başkanı Putin’den ricada bulunduğunu ifade eden Trump, "Oğlu televizyondaydı, izledim ve gördüm ki harika bir çocuk babasını geri istiyordu. Vladimir Putin'i arayıp ‘Bana bir iyilik yapmalısın. Steven Hubbard'ı bana geri vermelisin’ dedim. Başkan Putin de, ‘Onu alabilirsin’ dedi. Yaklaşık 10 saat önce Hubbard’ı teslim aldık. Ya iniş yapmıştır ya da şu an okyanus üzerinde uçuyordur. Fakat Nobel Barış Ödülü'nü ben alamadım" sözleriyle bu konudaki tepkisini dile getirdi.