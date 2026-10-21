Trump'ın temsilcileri 'Ukrayna' dedi, Putin ise 'İran', işte kritik görüşmenin detayları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Konstantin Sarayı'nda ABD'li müzakereci Steve Witkoff'u kabul etti. Toplantıya Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ve Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı.

PUTİN: TRUMP'A VE FIRST LADY'YE TEŞEKKÜR EDERİM

Putin, dün Witkoff'un Norveç'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret ederek, şunları söyledi:

"Dün Norveç'te bir toplantınız olduğunu biliyoruz ve elbette bu toplantının sonuçlarını öğrenmek isterim. Ukrayna'daki krizin çözümüne gösterdiğiniz ilgi için size ve Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum.''

''Başkan Trump'ın özellikle insani nedenlerle bu konuya büyük önem verdiğini ve son telefon görüşmemiz de dahil olmak üzere yaptığı görüşmelerde, her iki taraftaki personel kayıplarını da göz önünde bulundurarak bu çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiğini biliyorum. Ancak elbette sadece askeri kayıplardan değil, sivil halkın çektiği acılardan da bahsediyoruz. Bu kapsamda insani sorunların çözümüne katkılarından dolayı sadece Başkan Trump'a değil, eşi First Lady'ye (Melania Trump) de en içten teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum.''

PUTİN: İRAN DEĞERLENDİRMENİZİ DUYMAK İSTERİM

Putin, "İkili ilişkileri ve Rus-ABD temaslarını, ekonomik iş birliği alanı da dahil olmak üzere yeniden kurma planlarımızla ilgili konuları her iki taraf için de görüşmenin önemli olacağını düşünüyorum. Eğer isterseniz Orta Doğu'daki ve İran çevresindeki durum hakkındaki değerlendirmenizi duymaktan son derece memnuniyet duyarım.

''KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN YARDIMCI OLABİLİRİZ''

İran'la, İran'daki ortaklarımızla, dostlarımızla on yıllardır süregelen özel ve güvene dayalı bir ilişkimiz olduğunu biliyorsunuz ve bu krizi çözmek için yapabileceğimiz bir şey varsa bunu yapmaktan mutluluk duyarız. Bu alandaki önerilerimizin de farkındasınız. Ukrayna ve Basra Körfezi'ndeki krizlerin çözümü gibi konular ve diğer bazı konular, şüphesiz bugün yapacağımız görüşmenin merkezinde yer alabilir. Bunlara Çin'de (Trump ile) bir görüşme ihtimali olması da dahil. Burada da sizlerle paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Ukrayna'daki krizi çözme çabalarından dolayı Başkan Trump'a içten teşekkürlerimi iletin" şeklinde konuştu.

RUSYA'DAKİ ABD VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI

Witkoff ise konuşmasının başında Rusya'nın paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen ABD vatandaşı 75 yaşındaki emekli öğretmen Stephen Hubbard'ı serbest bıraktığını ifade etti. Witkoff, bu kararından dolayı ABD adına Putin'e teşekkür etti. Putin ise serbest bırakılan Hubbard'ın şu anada Pulkovo Havalimanı'nda olduğunu belirtti.

Oslo'daki görüşmeler hakkında Rus lider Putin'i bilgilendireceğini ifade eden Wittkoff, görüşmelerin verimli geçtiğinin de altını çizdi:

"Bugün gündemimizde görüşülecek birkaç konu daha olduğunu da belirtmek isterim. Oslo'da yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında sizi bilgilendireceğim. Görüşmelerin verimli geçtiğine inanıyorum ve ilerleme kaydedildiğini söylemek istiyorum, bu konuda da sizi bilgilendireceğim. Umarım Ukrayna-Rusya çatışmasında düşmanlıkların başarılı bir şekilde sona ermesi için gerçekten de zemin hazırlamışızdır. ''

''DÜNYANIN BUNA HAZIR OLDUĞUNA İNANIYORUM''

''Bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın çözümünde atılacak sonraki adımları görüşme fırsatımız olacağını umuyorum. Ayrıca Ukrayna, Rusya ve ABD'nin katılımıyla üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını da değerlendirmenizi umuyorum, bu görüşmelerde bir çözüme ulaşmak için atılacak sonraki adımları ele alabiliriz. Bu görüşmelere, bu konuları ayrıntılı olarak ele alabilecek uzmanlardan oluşan teknik grupların temsilcileri de dahil olabilir. Bugün bu konuda nihai bir cevaba veya çözüme ulaşamasak bile bunu görüşmenin ve sizin de böyle bir öneriyi değerlendirmenizin iyi bir fikir olacağına inanıyorum. Hepimizin ve dünyanın buna hazır olduğuna inanıyorum.''

Witkoff, "İki ülke arasında ticari anlaşmalar ve ekonomik kalkınma ihtimali açısından halihazırda devam eden görüşmelerin, iki ülke arasında ekonomik iş birliği için açılabilecek fırsatların çok iyi bir göstergesi olduğuna inanıyorum.'' dedi.

''DİZEL YAKIT ARTIK KÜRESEL PAZARLARDA SATILABİLECEK''

Witkoff, "Sayın Başkan, dizel yakıt ihracatına uygulanan yaptırımların kaldırılması kararınızdan dolayı da size teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede dizel yakıt artık sadece ABD'de değil, küresel pazarlarda da satılabilecek. Tüm dünyanın ekonomik şok döneminden geçtiği bir dönemde bu gerçekten çok iyi bir şey. Başkanımız da bu kararınızdan dolayı size son derece minnettar, çünkü bu karar, işlerinde dizel yakıt kullanan çiftçilerimizin ve kamyon şoförlerimizin yaşamlarını ve çalışma şartlarını iyileştirecektir. Bu, birlikte çalışarak neler başarabileceğimizin bir başka örneğidir. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

ABD'Lİ TEMSİLCİLERDEN BARIŞ İÇİN BELGE SUNUMU

Witkoff ayrıca, "Biz de kendi tarafımızdan, Ukrayna-Rusya ihtilafında barışçıl bir çözüme ulaşmaya yönelik yaklaşımları özetleyen çeşitli belgeler getirdik. Sayın Başkan, bu belgeleri incelemenizi rica ediyorum. Ayrıca, sizinle birkaç fikrini paylaşmak isteyen Sayın Kushner'ı da kısa süre içinde telefonla bağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

PUTİN: DİZELİN YANI SIRA GÜBRE TEDARİK EDEBİLİRİZ

Putin ise, "Dizel yakıt konusuna gelince, her iki taraf da ABD'ye tedarik sağlanacağını açıkladıktan sonra dünya piyasalarındaki dizel fiyatları anında yüzde 5-6 oranında düştü. Şu anda birkaç gemi, sevkiyat hazırlığı yapıyoruz. İlk tanker 2 veya 36 gün içinde 40 bin tonluk yüküyle yola çıkacak ve ardından diğerleri de sırayla yola devam edecek. Burada önemli olan tek şey, her şeyin yolunda gitmesi için gerekli finansmanı sağlamak. Çiftçilere gelince, Amerikan pazarına büyük miktarlarda gübre tedarik edebiliriz" diye konuştu.