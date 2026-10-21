İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu ayın başlarında İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı iddia edildi. Financial Times gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık içindeydi.

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HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırılar planladığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu plana izin vermediği iddia edildi. Financial Times'ın haberine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesislerini, hükümet noktalarını ve enerji santralleri dahil sivil altyapılarını vurmaya hazırlanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı alarak Netanyahu'nun planına karşı çıktı. Planlanan saldırıların, şubat ayında düzenlenen saldırılardan daha yoğun olacağı ve daha önce vurulmayan sivil altyapıları da içeren yeni bir hedef listesini kapsadığı öne sürüldü. Haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret yapıp Netanyahu ile bölgedeki tehditleri görüştüğü iddialarından iki gün sonra yayımlanması dikkat çekti. Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada Washington yönetiminin ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını belirtmişti.

TRUMP'TAN İZİN ÇIKMADI

Netanyahu'nun bu planına ABD Başkanı Donald Trump'tan izin çıkmadı. Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.

İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.

Haberde, planlanan saldırıların gelecek haftalarda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

ABD'DEN İSRAİL'E ZİYARET

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile "bölgedeki tehditleri" görüştüğüne ilişkin haberlerden iki gün sonra yayımlanması dikkati çekti.

TRUMP 'SALDIRMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da geçen hafta Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump’a çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.