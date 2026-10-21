Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:06

Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ın durdurduğu iddia edildi. Netanyahu'nun, İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğu fakat Trump'tan izin çıkmadığı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:06

Başbakanı ’nun bu ayın başlarında ’a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı iddia edildi. Financial Times gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık içindeydi.

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırılar planladığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu plana izin vermediği iddia edildi.
Financial Times'ın haberine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesislerini, hükümet noktalarını ve enerji santralleri dahil sivil altyapılarını vurmaya hazırlanıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı alarak Netanyahu'nun planına karşı çıktı.
Planlanan saldırıların, şubat ayında düzenlenen saldırılardan daha yoğun olacağı ve daha önce vurulmayan sivil altyapıları da içeren yeni bir hedef listesini kapsadığı öne sürüldü.
Haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret yapıp Netanyahu ile bölgedeki tehditleri görüştüğü iddialarından iki gün sonra yayımlanması dikkat çekti.
Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada Washington yönetiminin ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını belirtmişti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı

TRUMP'TAN İZİN ÇIKMADI

Netanyahu'nun bu planına ABD Başkanı 'tan izin çıkmadı. Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.

İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.

Haberde, planlanan saldırıların gelecek haftalarda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı

ABD'DEN İSRAİL'E ZİYARET

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile "bölgedeki tehditleri" görüştüğüne ilişkin haberlerden iki gün sonra yayımlanması dikkati çekti.

Netanyahu'nun yeni hedef listesini Trump buruşturdu attı! ABD'den İsrail'e izin çıkmadı

TRUMP 'SALDIRMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da geçen hafta Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump’a çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Fransa işgal ediliyor' diyen Trump, ABD için büyük konuştu: Bizde bunlar yaşanmayacak!
Trump’tan Beyaz Saray’da dikkat çeken açıklamalar: "Böyle giderse Avrupa kalmayacak"
ETİKETLER
#israil
#donald trump
#iran
#binyamin netanyahu
#abd savunma bakanlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.